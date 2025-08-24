باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در حالی که رژیم صهیونیستی خود را برای عملیاتی گسترده در غزه آماده می‌کند، بنیامین نتانیاهو با رازداری بی‌سابقه‌ای، حتی وزرای ارشد خود را در بی‌خبری نگه داشته است. آیا این استراتژی مرموز به پیروزی تل‌آویو منجر خواهد شد یا مقاومت فلسطین بار دیگر معادلات را تغییر می‌دهد؟

پشت پرده سکوت: چرا نتانیاهو همه را در تاریکی نگه می‌دارد؟

بنیامین نتانیاهو، که سال‌هاست با سیاست‌های جنجالی و محافظه‌کارانه‌اش صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی را هدایت می‌کند، این بار با رویکردی مرموزتر از همیشه عمل می‌کند. او با محدود کردن اطلاعات حتی از نزدیک‌ترین متحدان خود در کابینه، تصمیم‌گیری‌های نظامی و دیپلماتیک را به‌طور کامل در انحصار خود نگه داشته است.

منابع نزدیک به کابینه گزارش داده‌اند که نتانیاهو دستور تسریع عملیات نظامی در غزه را صادر کرده، عملیاتی که شامل فراخوان زودهنگام ده‌ها هزار نیروی ذخیره و تخلیه غیرنظامیان از شهر غزه پیش از حمله نهایی است. این عجله غیرمعمول که برخلاف برنامه‌ریزی‌های اولیه برای سپتامبر ۲۰۲۵ تنظیم شده بود، نشان‌دهنده فشاری عمیق بر نتانیاهو است؛ فشاری که می‌تواند از سوی عوامل داخلی، مانند اعتراضات خانواده‌های گروگان‌ها، یا خارجی، مانند حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا، ناشی شود.

نتانیاهو در گذشته نیز با پنهان‌کاری و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، تلاش کرده تا کنترل کامل بر بحران‌ها داشته باشد، اما این بار، بی‌خبری وزرای ارشد و حتی مقامات امنیتی سابق، نشان‌دهنده عمق این استراتژی است. این رویکرد که برخی آن را نشانه‌ای از ترس از نشت اطلاعات یا مخالفت داخلی می‌دانند، می‌تواند به انزوای بیشتر نتانیاهو در داخل کابینه منجر شود.

حماس: ستون استوار مقاومت در برابر طوفان نظامی

در سوی دیگر این منازعه، حماس به‌عنوان نماد مقاومت فلسطین، بار دیگر قدرت و هوشمندی خود را به نمایش گذاشته است. این گروه که در دهه‌های گذشته با تاکتیک‌های چریکی، شبکه‌های تونلی پیچیده و تسلیحات بومی، بار‌ها رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده، این بار نیز با آمادگی کامل در برابر تهاجم احتمالی ایستاده است. برخلاف پیش‌بینی‌های ارتش صهیونیستی که معتقد است اکثر نیرو‌های حماس به منطقه مواسی فرار خواهند کرد، حماس توانایی حفظ پایگاه‌های خود در غزه را دارد. این گروه با استفاده از شبکه‌های زیرزمینی و حمایت گسترده مردمی، نه‌تنها در برابر حملات نظامی مقاومت می‌کند، بلکه با ارسال سیگنال‌هایی برای مذاکره، نشان داده که در دیپلماسی نیز دست برتر را دارد.

حماس که در گذشته با مذاکرات پیچیده و استراتژی‌های غیرمتعارف، رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرده، این بار نیز با حفظ موضع خود در برابر چارچوب‌های تحمیلی مانند توافق‌نامه ویتکوف، از پذیرش شروط رژیم صهیونیستی سر باز زده است. حماس در مذاکرات اخیر با میانجی‌گری قطر و مصر، شروطی را مطرح کرده که شامل تضمین‌هایی برای پایان محاصره غزه و بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده است، موضوعی که نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس این گروه در برابر فشار‌های نظامی و دیپلماتیک است.

این قدرت حماس که ریشه در انسجام سازمانی، حمایت مردمی و تجربه چندین دهه مقاومت دارد، رژیم صهیونیستی را در موقعیتی دشوار قرار داده است. نتانیاهو که خود به «فریب خوردن» از حماس اعتراف کرده، اکنون با دشمنی روبه‌رو است که نه‌تنها تسلیم نمی‌شود، بلکه توانایی تغییر قواعد بازی را دارد.

گروگان‌ها در لبه پرتگاه: تاکتیک‌های حذف‌شده و مخاطرات انسانی

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این بحران، وضعیت گروگان‌هایی است که در دست حماس قرار دارند. با آغاز عملیات شهری در غزه، خطر برای این گروگان‌ها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. نتانیاهو که تحت فشار شدید خانواده‌های گروگان‌ها قرار دارد، با این حال بر این باور است که بدون شکست کامل حماس، امکان آزادی امن گروگان‌ها وجود ندارد. این رویکرد که با حذف تاکتیک قطع منابع آب به مناطق جنگی همراه شده، نشان‌دهنده چرخشی در استراتژی نظامی تل‌آویو است.

این تصمیم برخلاف وعده‌های نتانیاهو به مقامات امنیتی سابق بوده و می‌تواند نتیجه فشار‌های بین‌المللی یا ملاحظات حقوقی باشد. قطع آب که به‌عنوان ابزاری برای فشار بر غیرنظامیان و تسریع تسلیم نیرو‌های مقاومت مطرح شده بود، از منظر حقوق بین‌الملل اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود و می‌تواند به تشدید بحران انسانی در غزه منجر شود. گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که غزه با کمبود شدید آب، غذا و امکانات پزشکی مواجه است و هرگونه اقدام برای تشدید این وضعیت می‌تواند به واکنش‌های شدید جهانی منجر شود. این حذف تاکتیک می‌تواند نشانه‌ای از تلاش نتانیاهو برای کاهش فشار‌های بین‌المللی باشد، اما همزمان نشان‌دهنده سردرگمی در استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی است. خانواده‌های گروگان‌ها، که از این پنهان‌کاری به ستوه آمده‌اند، معتقدند که این رویکرد یک‌جانبه می‌تواند جان عزیزانشان را بیش از پیش به خطر بیندازد.

دستان واشنگتن: حمایت بی‌قید یا معامله‌ای پنهان؟

حمایت همه‌جانبه ترامپ از نتانیاهو، لایه‌ای دیگر از پیچیدگی را به این بحران افزوده است. ترامپ، که مواضعی تندتر از برخی اعضای کابینه صهیونیستی اتخاذ کرده، با تأکید بر «نابودی حماس» به‌عنوان پیش‌شرط آزادی گروگان‌ها، عملاً به نتانیاهو چک سفید امضا داده است. این حمایت، که به گفته منابع آمریکایی تصمیم نهایی را به نتانیاهو واگذار کرده، می‌تواند بخشی از یک معامله بزرگ‌تر باشد.

برخی کشور‌های عربی، از جمله امارات و بحرین، نسبت به تشدید بحران در غزه ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار راه‌حلی دیپلماتیک شده‌اند. این تضاد میان حمایت بی‌قید آمریکا و فشار‌های جهانی، نتانیاهو را در تنگنایی استراتژیک قرار داده است. حمایت ترامپ، اگرچه به نتانیاهو آزادی عمل بیشتری می‌دهد، اما می‌تواند او را در برابر انتقادات داخلی و بین‌المللی آسیب‌پذیرتر کند. به‌ویژه، کشور‌های اروپایی مانند فرانسه و آلمان، که بار‌ها نسبت به نقض حقوق بشر در غزه هشدار داده‌اند، ممکن است با تشدید عملیات نظامی، فشار‌های دیپلماتیک و اقتصادی علیه تل‌آویو را افزایش دهند.

افق پیش‌رو: پیروزی یا بن‌بست؟

با نزدیک شدن به روز‌های حساس عملیات در غزه، پرسش اصلی این است که آیا استراتژی پنهان‌کاری و تهاجم نظامی نتانیاهو به نتیجه خواهد رسید یا حماس، با تکیه بر قدرت و هوشمندی خود، بار دیگر معادلات را به نفع مقاومت تغییر خواهد داد. حماس، که با شبکه‌های تونلی، تسلیحات بومی و حمایت گسترده مردمی، به نیرویی غیرقابل‌چشم‌پوشی تبدیل شده، آماده نبردی فرسایشی است.

پیش‌بینی ارتش صهیونیستی مبنی بر فرار نیرو‌های حماس به منطقه مواسی و کاهش مقاومت به جنگ چریکی، ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد. از سوی دیگر، فشار‌های داخلی در رژیم اسرائیل، به‌ویژه از سوی خانواده‌های گروگان‌ها، و همچنین نگرانی‌های جهانی از فاجعه انسانی در غزه، می‌تواند نتانیاهو را وادار به بازنگری در استراتژی خود کند.

آینده این بحران به عوامل متعددی بستگی دارد: توانایی حماس در حفظ انسجام و مقاومت، واکنش جامعه جهانی به عملیات نظامی، و تصمیمات پشت پرده‌ای که نتانیاهو در سکوت پیش می‌برد. آیا این رازداری به پیروزی نظامی منجر خواهد شد یا حماس، با استقامت و هوشمندی، بار دیگر رژیم صهیونیستی را در باتلاق غزه گرفتار خواهد کرد؟