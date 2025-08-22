باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - در سالروز رحلت جانسوز پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع)، مردم مؤمن و خداجوی استان گلستان شب گذشته و امروز با برپایی آیینهای عزاداری، یاد و نام این بزرگواران را گرامی داشتند.
هیئات مذهبی و مساجد شهرهای مختلف استان با برگزاری مراسم روضهخوانی، سینهزنی و ذکر مصیبت، فضای معنوی و حزنانگیزی را رقم زدند.
همچنین به رسم دیرینه، دیگهای حلیم و غذای نذری در نقاط مختلف برپا شد و عاشقان اهلبیت (ع) در قالب نذورات، عشق و ارادت خود را به خاندان پیامبر (ص) نشان دادند.
در این مراسم، وعاظ و خطیبان با بیان ابعاد شخصیتی پیامبر رحمت (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، بر لزوم پیروی از سیره اهلبیت (ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند.