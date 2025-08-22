باشگاه خبرنگاران جوان - سردار غلامرضا سلیمانی عصر جمعه در مراسم چهلمین روز شهادت سردار غلامحسین غیبپرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع)، اظهار کرد: امروز در خطیرترین روزهای تاریخ قرار داریم و پاسخ ایران به تجاوز صهیونیستها در همان دقایق اول چنان بود که حیرت جهان را برانگیخت.
وی ادامه داد: توان نظامی تنها یکی از ابعاد این جنگ است و ابعاد مهم دیگر فرهنگی، شناختی و رسانهای است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در نبرد نظامی سلاح شهادت است و بی تردید پیروزی از آن ما است، اما باید مراقب دیگر ابعاد از جمله شایعه پراکنی دشمن، بزرگ کردن مشکلات و فریبهای رسانهای باشیم.
سردار سلیمانی افزود: ما متزلزل نمیشویم و این جانیان صهیونیست هستند که باید به سزای اعمال خود برسند و دادگاههای بین المللی برای آنها تشکیل خواهد شد.
وی بیان کرد: صهیونیستها صنایع نظامی دنیا و مالکیت شرکتهای نفتی، بانکها، شرکتهای حمل و نقل و سازنده هواپیما و رسانههای دنیا را در اختیار گرفته و بر همه شاهرگهای حیاتی دنیا تسلط دارند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد:، اما انقلاب این مسیر را تغییر داده و ۴۶ سال مقاومت همراه با پیروزی را پشت سرگذاشته است؛ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز تبدیل به یک پیروزی برای ملت به پاخاسته ایران شد.