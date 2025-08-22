باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک نهاد ناظر جهانی گرسنگی اعلام کرد که شهر غزه و مناطق اطراف آن رسماً از قحطی رنج میبرند و احتمالاً این قحطی گسترش خواهد یافت.
سیستم طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (آی پی سی) امروز اعلام کرد که ۵۱۴ هزار نفر در سراسر نوار غزه (نزدیک به یک چهارم جمعیت این باریکه) در حال تجربه قحطی هستند و این تعداد تا پایان ماه سپتامبر (اوایل مهرماه) به ۶۴۱ هزار نفر خواهد رسید.
«سیستم طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی» یک چارچوب بینالمللی استاندارد است که برای ارزیابی و گزارش وضعیت امنیت غذایی و سوءتغذیه در کشورهای مختلف به کار میرود. این سیستم با همکاری سازمانهایی مانند سازمان خواربار و کشاورزی ملل (فائو)، برنامه جهانی غذا و سایر نهادهای بشردوستانه ایجاد شده است.
این اولین باری است که آیپیسی قحطی را در خارج از آفریقا ثبت میکند. این گروه پیشتر قحطی را فقط در سومالی، سودان جنوبی و سودان ثبت کرده بود.
این گروه جهانی پیشبینی کرد قحطی کنونی که فعلا بیشتر در شمال نوار غزه متمرکز است، تا پایان ماه آینده به مناطق مرکزی و جنوبی دیر البلح و خان یونس گسترش یابد.
تام فلچر، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل، گفت: «این قحطیای است که اگر به ما اجازه داده میشد، میتوانستیم از آن جلوگیری کنیم. با این حال، به دلیل مانعتراشی سیستماتیک اسرائیل، مواد غذایی در مرزها انباشته میشود.»
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل که این وضعیت را در غزه رقم زده، واکنش شدیدی به این گزارش نشان داد و آن را «دروغ محض» توصیف کرد. نتانیاهو در بیانیهای گفت: «این یک افترای خونین مدرن است که از طریق تعصب گسترش مییابد».
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل قحطی غزه را «فاجعهای ساخته دست بشر و شکست خود بشریت» خوانده است.
ولکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل نیز هشدار داده است که مرگ و میر ناشی از گرسنگی میتواند به عنوان جنایت جنگی محسوب شود.
منبع: رویترز