رئیس پلیس راه راهور فراجا از دوطرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۹ عصر امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت پیش رو، آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های پرتردد در ایام تعطیلات را تشریح کرد.

وی اعلام کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال که از صبح امروز به دلیل حجم بالای ترافیک یک‌طرفه شده بود، با کاهش تدریجی بار ترافیکی از ساعت ۱۹ به صورت دوطرفه بازگشایی خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد درباره شرایط جوی هشدار داد و افزود: در ارتفاعات استان‌های البرز و مازندران مه غلیظ و کاهش دید شدید گزارش شده است. از این رو، از تمامی رانندگان تقاضا داریم ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را به‌ویژه در این مناطق به دقت رعایت کنند.

وی در خصوص جاده هراز گفت: ترافیک این محور پرحجم است، اما عبور و مرور در هر دو مسیر رفت و برگشت جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره سایر محور‌های پرتردد اظهار داشت: جاده‌های قزوین-رشت و آزادراه قزوین-رشت نیز بار ترافیکی سنگینی دارند.

وی بیان داشت: همچنین جاده تهران-سمنان و مسیر سمنان-مشهد به دلیل سفر زائران به مشهد مقدس با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

سرهنگ کرمی‌اسد در پایان با اشاره به تعطیلات جاری گفت: تمامی محور‌های مواصلاتی استان‌های مازندران، گیلان و خراسان رضوی شاهد بار ترافیکی سنگینی هستند که نیازمند رعایت دقیق قوانین و صبر و همکاری مسافران می‌باشد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا به مسافران توصیه کرد قبل از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها مطلع شده و برای مدیریت زمان رفت و برگشت برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند. همچنین رعایت فاصله ایمنی، سرعت مطمئنه و سایر نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث ضروری است.

منبع: مهر

