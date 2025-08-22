باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد­مهدی زمانی جمشیدی، روزنامه‌نگار در سالروز درگذشت منوچهر اسماعیلی برای این ستاره دوبله نوشت:

منوچهر اسماعیلی در روز هشتم از ماه فروردین در سال ۱۳۱۸ در دیار کرمانشاه متولد شد و در دوران نوجوانی به سینما و تئاتر و هنرپیشگی علاقه پیدا کرد. در آن زمان، اسماعیلی نیز مانند خیلی­‌ها شناخت زیادی از دوبله که فقط حدود یک دهه از آغاز آن در ایران می­‌گذشت، نداشت؛ اما از طریق یک آگهی روزنامه در سال ۱۳۳۶ متوجه آن شد و در ابتدا در آزمونی جهت فراگیری دوبله در ایتالیا شرکت و پذیرفته شد، اما به‌­علت نرفتن به سربازی نتوانست عازم ایتالیا شود؛ بنابراین کار دوبله را در کشور خودمان آغاز کرد و در ابتدا کار‌های مقدماتی مانند افکت دادن، تک‌­واژه­­‌گویی­‌ها و تک­‌جمله‌­ها را انجام می‌­داد و مبانی کار را یاد گرفت. مبدا اصلی در اوج­گیری اسماعیلی در دوبله، تحت آموزش‌ها و سخت­گیری­‌های هدفمند علی کسمایی به­‌وجود آمد، جایی‌که در سال ۱۳۳۸ به‌­واسطه همین سخت­گیری‌­ها توانست در فیلم «دروازه‌­های پاریس» به مدیریت دوبلاژ کسمایی و با گویندگی به‌­جای «پیر براسور» تجربه موفقی به­‌دست آورد و بدرخشد. اسماعیلی علاوه بر کسمایی، احمد رسول­‌زاده را نیز در روند پیشرفت خود در دوبله تاثیرگذار می‌دانست؛ چراکه در «بن هور» به مدیریت رسول‌­زاده خوش درخشید.

منوچهر اسماعیلی که در درک شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و همراه و یکی شدن با آنها به شناخت و توانایی و ذوق لازمه دست یافته­ بود، در ادامه مسیر با جدیت و پشتکار برای حدود شش دهه مستمر در انواع ژانرها، فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی، آثار داخلی و خارجی، مستند‌ها و نریشن­‌ها و حتی برنامه رادیویی «از سرزمین نور» به بهترین شکل ممکن کار گویندگی را انجام داد و در مدیریت دوبلاژ نیز که از سال ۱۳۴۲ به او محول می­‌شد، آثار موفق بسیاری را عرضه کرد. اسماعیلی همچنین بازیگری را در فیلم‌هایی، چون «سردار جنگل» و «میرزا کوچک خان «در دهه ۶۰ و به کارگردانی امیر قویدل تجربه کرد و بدین شکل نیز نقش‌­آفرینی‌­های خوبی را از خود نشان داد.

برای بسیاری، اسماعیلی به‌­عنوان یکی از متبحرین و متخصصین در صحبت کردن به‌­جای چند نفر در یک اثر یا حتی در یک صحنه در گفت‌و‌گو‌های هم‌زمان بین شخصیت‌ها شناخته شده‌­است. این ویژگی را به زیبایی و به­‌نحو تحسین‌­برانگیزی در تعداد قابل توجهی از کار‌های او دیده‌­ایم، نظیر: «دکتر استرنج لاو» (به­جای سه نقش با بازی‌های درخشان «پیتر سلرز»)، «هزاردستان» (به‌­جای جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، محمدعلی کشاورز و جمشید لایق)، «کمال‌­الملک «(به­‌جای جمشید مشایخی و عزت‌الله انتظامی)، «مادر» (به­جای محمدعلی کشاورز، اکبر عبدی و جمشید هاشم­‌پور)، «سرب» (به‌­جای جمشید مشایخی، هادی اسلامی و جلال مقدم)، «ای ایران» (به‌­جای اکبر عبدی و کامران فیوضات)، سریال «امام علی (ع) (به­‌جای داریوش ارجمند و جمشید مشایخی)، «شور زندگی» (به­‌جای «کرگ داگلاس» و «آنتونی کوئین»)، «اسب کهر را بنگر» (به­‌جای «گریگوری پک» و «آنتونی کوئین»)، «محاکمه در نورنبرگ» (به­‌جای «اسپنسر تریسی» و «ریچارد ویدمارک»)، «ژولیوس سزار» (به­‌جای «مارلون براندو» و «لوئیس کالهرن»)، «شیلات» (به­‌جای داوود رشیدی و جلال پیشوائیان)، «پهلوانان نمی‌­میرند» (به­‌جای جمشید مشایخی و حمید مظفری) و بسیاری آثار دیگر؛ مهارت اسماعیلی در بیان لحن‌­های متنوع بطور همزمان و نیز توانایی تی‌پ­سازی و تی‌پ­گویی خارق‌­العاده­‌اش چنین امکانی را برایش ایجاد می­‌کرد. اسماعیلی حتی در کمدی­‌های کلاسیک نیز حضور درخشانی داشته و پس از درگذشت زوج درخشان عزت­‌الله مقبلی و حسن عباسی، در یک مجموعه فیلم ۳۰ تایی به مدریت دوبلاژ جلال مقامی در دهه ۷۰، گوینده نقش «الیور هاردی» (در کنار اکبر منانی به­‌عنوان گوینده نقش «استنل لورل») بود.

زنده‌یاد اسماعیلی در انبوهی از آثار مطرح خارجی و داخلی و به­جای بسیاری از بازیگران توانای خارجی و داخلی صحبت کرده‌­، اما دلیل والا بودن هنرش نه بزرگی نام این هنرمندان، که در ارائه درخشان هنر گویندگی خود و علت بزرگی‌­اش در عظمت شخصیت و اخلاق و هنرش بوده‌­است. در نهایت، بهترین و زیبنده­‌ترین عبارات برای توصیف هنر زنده‌­یاد منوچهراسماعیلی، همان جملات معروفی است که با صدای خودش در در فیلم «دانتون» از زبان شخصیت «ژرژ دانتون» می­شنویم: «صدای من در تاریخ، طنین‌­افکن است، صدای من جاودان می­‌ماند، برای آیندگان، برای گوش­‌های مردم، مردمی‌که قلبی تپنده دارند.»

