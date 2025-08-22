حماس می‌گوید وزیر جنگ رژیم اسرائیل به پاکسازی غزه اعتراف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه‌ای اظهارات «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ اسرائیل که گفته بود قصد دارد با «آتش شدید، تخلیه ساکنان و رزمایش» حماس را شکست دهد، محکوم کرد.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شده، نوشت: اظهارات کاتس در واقع «اعتراف به ارتکاب جنایتی در حد پاکسازی قومی و آوارگی اجباری نزدیک به یک میلیون نفر» در شهر غزه است.

این جنبش تاکید کرد: «روزهاست که شهر غزه به خاطر بمباران شدید هوایی و توپخانه‌ای در محله‌های مسکونی در معرض تخریب سیستماتیک و قتل عام‌های بی‌رحمانه علیه غیرنظامیان بی‌گناه قرار گرفته است.»

وزیر جنگ رژیم اسرائیل صبح امروز تهدید کرد که در صورت عدم موافقت حماس با خلع سلاح، آزادی تمامی اسرای باقی‌مانده در این قلمرو و پایان جنگ بر اساس شرایط اسرائیل، شهر غزه را نابود خواهد کرد. کاتس در یک پست شبکه اجتماعی نوشت: «به زودی دروازه‌های دوزخ بر سر حماس در غزه گشوده خواهد شد - تا زمانی که آنها شرایط اسرائیل برای پایان جنگ، که عمدتاً شامل آزادی تمام اسرا و خلع سلاح آنهاست، را بپذیرند.»

رسانه‌ها می‌گویند نظامیان اسرائیلی حمله شدیدی را به شهر غزه آغاز کرده‌اند و به دنبال تصرف شهر و آواره کردن اجباری حدود یک میلیون نفر به مناطق جنوبی باریکه هستند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: یسرائیل کاتس ، جنبش حماس ، پاکسازی قومی
