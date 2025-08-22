باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - زهرا بختیاری سخنگوی ایران ایر در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: نخستین گروه از عمرهگزاران ایرانی بامداد شنبه، اول شهریورماه ۱۴۰۴ با پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه حضرت امام (ره) عازم فرودگاه مقصد در عربستان خواهند شد.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان شهریورماه روزانه دو پرواز از پنج استان کشور انجام و از ابتدای مهرماه با افزایش ایستگاههای پروازی به ۱۵ فرودگاه، تعداد پروازهای روزانه نیز بیشتر میشود.
او بیان کرد: این عملیات در امتداد مأموریتهای ترسیمی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش محوری در جابهجایی زائران صورت میگیرد.
او بیان کرد: در این دوره از اعزامها، حدود ۲۰۰ هزار نفر برای انجام مناسک حج عمره به عربستان راهی خواهندشد.