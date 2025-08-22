معاون مدیر برنامه‌های اضطراری یونیسف می‌گوید نشانه‌های قحطی در غزه غیرقابل انکار بود و اکنون برای نجات جان بسیاری از کودکان دیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سمیر الهواری، معاون مدیر برنامه‌های اضطراری یونیسف می‌گوید اعلام قحطی در غزه «یک نقطه عطف غم‌انگیز و ویرانگر» برای کودکان فلسطینی در این باریکه است.

الهواری در جریان جلسه توجیهی سازمان ملل گفت: «در این وضعیت اضطراری انسانی، یک بحران واقعی برای بقای کودکان وجود دارد. ما شاهد افزایش سوءتغذیه با سرعت فاجعه‌باری هستیم؛ و برای بسیاری از کودکان، دیگر خیلی دیر شده است.»

این مقام سازمان ملل گفت: یونیسف ماه‌هاست که هشدار می‌دهد شرایط در نوار غزه به سرعت رو به وخامت است و کودکان را به سمت موقعیت‌های خطرناک سوق می‌دهد.

او تاکید کرد: «نشانه‌ها غیرقابل انکار بودند: کودکانی با بدن‌های تحلیل رفته را می‌بینیم. آن قدر ضعیف شده‌اند که حتی نمی‌توانند گریه کنند. نوزادانی که به خاطر گرسنگی یا بیماری‌های قابل پیشگیری می‌میرند، و والدینی که بدون غذای کافی برای تغذیه فرزندانشان به کلینیک‌ها مراجعه می‌کنند.»

الهواری در انتها گفت: «گزارش امروز، بدترین ترس‌های ما را تأیید می‌کند، اینکه رژیم غذایی کودکان از بین رفته و تغذیه برای اکثر آنها از دسترس خارج شده است. عواقب آن فوری خواهد بود: از این پس شاهد افزایش لاغری، بیماری و در بسیاری از موارد مرگ هستیم.»

سیستم طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (آی پی سی) امروز اعلام کرد که شهر غزه رسما وارد فاز قحطی شده و این قحطی به زودی در سراسر نوار غزه گسترش می‌یابد. این سیستم یک چارچوب بین‌المللی استاندارد است که برای ارزیابی و گزارش وضعیت امنیت غذایی و سوءتغذیه در کشور‌های مختلف به کار می‌رود.

این اولین باری است که آی‌پی‌سی قحطی را در خارج از آفریقا ثبت می‌کند. این گروه پیش‌تر قحطی را فقط در سومالی، سودان جنوبی و سودان ثبت کرده بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، قحطی ، یونیسف
