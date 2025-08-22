باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه عربستان سعودی نگرانی شدید خود را در پی گزارش نهاد « طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی» (IPC) و اعلام رسمی وضعیت قحطی در نوار غزه ابراز کرد. این وزارتخانه همچنین جنایات نسل‌کشی که توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل علیه غیرنظامیان بی‌دفاع مرتکب می‌شود را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد که وخامت فاجعه انسانی در غزه، نتیجه مستقیم فقدان سازوکار‌های بازدارنده و پاسخگویی در قبال جنایات مکرر رژیم تروریستی اسرائیل است و تا زمانی که جامعه جهانی، به ویژه کشور‌های عضو دائم شورای امنیت، برای پایان دادن به قحطی و توقف جنگ نسل‌کشی و جنایات این رژیم تروریستی علیه مردم برادر فلسطین، فوراً مداخله نکنند، این وضعیت لکه ننگی بر پیشانی آنها باقی خواهد ماند.

ساعاتی پیش نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی» (IPC) تایید کرد که قحطی در غزه شیوع یافته و به تمام مناطق این نوار گسترش پیدا کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که گروهی از زنان و دختران، یعنی حدود نیم میلیون نفر، با خطر گرسنگی، محرومیت و مرگ مواجه هستند.

این وزارتخانه از تمامی کشور‌ها و جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت، خواست تا مسئولیت خود را برای توقف جنایات نسل‌کشی و گرسنگی دادن به مردم غزه بر عهده بگیرند.

منبع: النشره