باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - توزیع ناعادلانه توسعه صنعتی در شرق و غرب استان، نیاز به توجه بیشتر به نقاط کمتر توسعهیافته دارد. تحقق کامل طرحها مستلزم تأمین سرمایه، تسهیل فضای کسبوکار، و سرعتبخشی به عملکرد اجرایی است.
همچنین هماهنگی دستگاهها، مشارکت بخش خصوصی و جذب ابزارهای مالی مانند اوراق نیز در پیشبرد پروژهها موثر خواهد بود.
سمانه حسنپور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست سید سعید شاهرخی استاندار لرستان و با حضور سپهوند نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران استان برگزار شد، گفت: تا پایان فصل بهار سال جاری از مجموع ۱۰۷ طرح پیشران توسعه در برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان، تعداد ۷ طرح به بهرهبرداری رسیده است.
وی تصریح کرد: همچنین از مجموع ۴۷۸ پروژه اولویتدار برنامه، تعداد ۶۷ طرح به بهرهبرداری رسیده و ۴۴ طرح نیز پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند که انتظار میرود با پیگیری ویژه مدیران دستگاههای اجرایی استان ابن طرح و پروژهها در سال ۱۴٠۴ به بهرهبرداری برسند.
حسن پور افزود: در خصوص منابع مالی برنامه هم پیشبینی تامین مالی برنامه در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۶۹۰۳ میلیارد تومان بوده که با توجه به اطلاعات اخذ شده از منبعهای مختلف کل منابع مالی محقق شده ۴۲۸۳۲ میلیارد تومان بوده که بیانگر تحقق ۱۱۶ درصدی عملکرد برنامه نسبت به پیش بینی برنامه میباشد.
این مقام مسئول یادآور شد: در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح جامع شهر کوهدشت تصویب گردید و همچنین در این جلسه طرح هادی شهرهای سراب حمام. تیتکان. چم پلک و برخوردار مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
وی تصریح کرد: تعداد ده طرح اقتصادی نیازمند به تغییر کاربری زمین در جلسه مطرح و تصویب شد.
حسن پور بیان کرد: با توجه به اینکه بنیاد ایران شناسی فاقد فضای مناسب اداری بود با موافقت و همکاری اداره کل راه و شهر سازی خانه چنگایی به این بنیاد اختصاص یافت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استان خاطر نشان نمود: در راستای انجام مسوولیت اجتماعی، وزارت نفت طرح اعطای ۴۰۰۰ بسته حمایتی به دانش آموزان کم بضاعت به ارزش ۳ میلیارد تومان و تامین اعتبار ۳۶.۵میلیارد تومانی برای تکمیل ۴ زمین ورزشی، احداث دو مدرسه و آسفالت روستایی تصویب گردید.
در پایان حسن پور دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارشی از عملکرد خرید اوراق اسلامی برای تامین اعتبار پروژههای عمرانی استان ارائه نمودند که مبلغ ۲.۳ همت کد یونیک برای خرید اوراق دریافت شده است و گفت: در این راستا ۱۳ دستگاه آبفا، آبفا بروجرد، راهداری، راه و شهرسازی، شهرداری بروجرد، استانداری، جهاد کشاورزی، جهاددانشگاهی، دانشگاه بروجردی، بنیاد مسکن، آب منطقهای، منابع طبیعی و شیلات هستند که با بانک عامل جهت خرید اوراق عقد قرارداد نمودهاند که منجر به خرید نزدیک به ۲ همت اوراق اسلامی برای پروژههای استانی شده است.