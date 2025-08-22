باشگاه خبرنگاران جوان ـ اگرچه مقدار این بارش‌ها بسیار محدود بوده؛ اما به‌صورت موقت سبب تعدیل دمای هوا شده است.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی کشور، اکثر این بارش‌های محدود در برخی مناطق استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، بوشهر و سیستان و بلوچستان باریده است.

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده است: در پنج‌روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

بر اساس اعلام این مرکز در پنج روز آینده همچنین در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید، گاهی همراه با خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

بر اساس اعلام مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در دو روز آینده نیز در مناطق شمال غرب، غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

منبع: سازمان هواشناسی