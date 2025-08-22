داده‌های ایستگاهی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که در شبانه‌روز گذشته از بیش از ۲۰ ایستگاه هواشناسی بارش‌های محدود و رگباری گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اگرچه مقدار این بارش‌ها بسیار محدود بوده؛ اما به‌صورت موقت سبب تعدیل دمای هوا شده است.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی کشور، اکثر این بارش‌های محدود در برخی مناطق استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، بوشهر و سیستان و بلوچستان باریده است.

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده است: در پنج‌روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

بر اساس اعلام این مرکز در پنج روز آینده همچنین در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید، گاهی همراه با خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

بر اساس اعلام مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در دو روز آینده نیز در مناطق شمال غرب، غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

منبع: سازمان هواشناسی 

برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران‌
خبرهای مرتبط
رگبار و رعد و برق تا ۵ روز آینده در نواحی جنوب شرقی کشور
کاهش نسبی دمای هوا در بسیاری از مناطق شمال کشور
کاهش ۹ درجه‌ای دما و وزش باد شدید در گلستان
پایان ماه دوم تابستان با ۴۰ درصد کاهش بارش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اینکه چرا دولت نمیخواد ابرهارو مثل سایر کشورها بارور کنه برمیگرده به اون داستان گره زدن معیشت مردم به مذاکره....
#ایجاد نارضایتی عمومی
۰
۲
پاسخ دادن
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان خُرد تمدید شد+ عکس
آخرین اخبار
رشد تنها ۳۰ تا ۳۵ درصدی مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی؛ میزان شفافیت چگونه خواهد بود؟+ فیلم
رانندگان فریب شکل ظاهری روغن‌های موتور جدید را نخورند
تامین ارز بانک مرکزی برای واردات امسال از ۲۱.۲ میلیارد دلار گذشت
الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان خُرد تمدید شد+ عکس
طرح بحث ۳۰ درصد تلفات آب نوعی فرار از مسئولیت است
صرفه جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین از طریق دوگانه‌سوز کردن خودرو
ترخیص ۱۰۰ درصدی و شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
پرداخت ۳۰ همت سود به ۱۰ میلیون سهام‌دار در مرداد ۱۴۰۴
جابه جایی بیش از ۱۴۷ هزار زائر به مشهد از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ شهریور ماه
اعزام ۲هزار و۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
آغاز پرواز‌های برگشت عمره از ۱۰ شهریورماه ماه/ انجام روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام