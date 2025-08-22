در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان به میزبانی بلغارستان پیام احمدی و محمدهادی صیدی به دیدار فینال راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان با برگزاری مسابقات ۴ وزن دیگر این رشته در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار شد.

در پایان مسابقات امروز پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. غلامرضا عبدولی در وزن ۶۷ کیلوگرم در دیدار رده بندی حضور دارد و احمدرضا محمدیان در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی به مصاف توران داش دمیروف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم غلامرضا عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد آن دری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با برنده مبارزه میان زواراینکین از بلاروس و برونر از سوئیس مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا مقابل اشمیرزایف از ازبکستان قرار بگیرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم احمدرضا محمدیان در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب آریوناس کولیتسوپولوس از یونان شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله نیمه نهایی، محمدیان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل آفان ساماجیچ از بوسنی را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آن دری رودین از کرواسی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. صیدی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ از سد ایلیا کوماروف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف ایهور یاکوشنکو از اوکراین می‌رود.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۸:۳۰ فردا (شنبه) برگزار می‌شود.

منبع: مهر

