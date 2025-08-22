رئیس مرکز زلزله شناسی تهران گفت:هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین نقاط سرعت فرو نشست زمین، داخل شهر تهران، به‌ویژه در منطقه ۱۰ شهرداری تهران است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی زارع رئیس مرکز زلزله شناسی در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: منطقه غرب تهران به‌ویژه در سه دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین مناطق تخلیه سفره آب زیرزمینی بوده است.

او بیان کرد: در دو دهه اخیر، این مسئله شدت بیشتری پیدا کرده است. آنچه که در این منطقه غربی مخزن تهران در حال وقوع است، حتی می‌تواند در جنوب تهران نیز تجربه شود. 

وی اظهار داشت: هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین نقاط سرعت فرو نشست زمین، داخل شهر تهران، به‌ویژه در منطقه ۱۰ شهرداری تهران است. نظر من این است که تخلیه سفره آب می‌تواند در زلزله‌های با شدت سه، چهار و حداکثر پنج ریشتر، با تحریک گسل‌ها، موجب تسریع وقوع این زلزله‌ها شود. 

او افزود: تراکم زلزله‌ها در تابستان تقریباً به همین شکل باید باشد. این احتمالات بر اساس آمارهایی است که من امروز مشاهده کرده‌ام.

