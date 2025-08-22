به گفته مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، شامگاه امشب ۳۱ مرداد در پی وقوع دو حادثه رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان، متأسفانه ۱۳ نفر دچار مصدومیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدایی اظهارکرد : نخستین حادثه در ساعت ۱۹:۰۳ دقیقه در محور کامیاران ـ توبره‌ریز رخ داد که بر اثر برخورد دو خودروی پژو پارس و دنا، ۸ نفر مصدوم شدند. بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام و مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان سینا کامیاران منتقل شدند.

هدایی در ادامه افزود: دومین حادثه نیز در ساعت ۱۹:۲۷ دقیقه و در محور دهگلان رخ داد که در پی برخورد سه دستگاه خودروی پراید، پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تراکتور، ۵ نفر دچار مصدومیت شدند. پس از حضور سریع ۳ تیم عملیاتی اورژانس و انجام اقدامات درمانی اولیه، تمامی مصدومان به بیمارستان شهدا دهگلان انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان با ابراز نگرانی از تکرار حوادث رانندگی در محور‌های استان، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز تأکید کرد.

 

