باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - وام اشتغال از جمله مهمترین تسهیلاتی است که باید در اختیار مردم قرار بگیرد. به ویژه در شرایطی که قصد داریم به افزایش سرمایهگذاری در حوزه تولید بپردازیم و این بخش را تقویت کنیم، اعطای وام اشتغال باید با جدیت بیشتری در دستور کار باشد.
در قانون بودجه ۱۴۰۴ اعطای این وام پیشبینی شده است اما در عمل بانکها به این وظیفه قانونی تن نمیدهند.
متأسفانه عملکرد بانکها طی سالهای گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات کمککننده به اقتصاد، مطلوب نبوده است. آنها به جای این که اعتبارات را به حوزه تولید سوق دهند، به سرمایهگذاری در بخشهای واسطهگری و پرسود مشغول هستند. به طور کلی، به زعم کارشناسان و اهالی اقتصاد، تسهیلات به افراد واقعی اعطا نمیشود و جنبه رانتی دارد.
وام اشتغال جزو تسهیلاتی است که برگشت داده میشود. به طور مثال، وقتی وام اشتغال به یک فرد تعلق میگیرد و کار و کسبی را راهاندازی میکند، اصل وام و سودش را بازپس میدهد. این امر زمینه را برای سرمایهگذاری مجدد در حوزه تولید و اشتغالزایی به وجود میآورد.
اشتغالزایی علاوه بر این که به لحاظ اقتصادی برای کشور نفع دارد و به تحرک اقتصادی میانجامد، از نظر ایجاد انگیزه و امید به زندگی در مردم نیز برای کشور مزیت دارد. به همین دلیل، ضرورت اعطای وام اشتغال به افراد واقعی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نظرات عمر علیپور، نماینده ماکو در مجلس را در خصوص لزوم اعطای وام اشتغال جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
عمر علیپور نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که اعطای وام اشتغال باید با جدیت در دستور کار باشد، تصریح کرد: متأسفانه شواهد نشان میدهد که وضعیت خوبی در زمینه پرداخت وام اشتغال در کشور نداریم و نیاز به بازبینی سیاستهای دولت در این حوزه وجود دارد. همان طور که همه میدانند وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خوبی به سر نمیبرد.
وی ادامه داد:جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیز به تعلل در انجام کارها منجر شد. در این شرایط، باید سیاستهای خاصی به اجرا گذاشته شود.
نماینده مجلس توضیح داد: مقام معظم رهبری به کرات بر لزوم سوق دادن سرمایهها و اعتبارات بانکی به سمت تولید تأکید کردهاند. باید این موضوع عملیاتی شود و با اعمال سیاستهایی مانند اعطای وام اشتغال به سمت اجرای این خواسته برویم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت در حال انجام تلاشهایی در راستای حل مشکلات و سوق دادن اعتبارات به حوزه تولید است و مجلس نیز در این زمینه تأکیدات لازم را مطرح میکند.
او بیان کرد: سران سه قوه نیز در دیدارهایشان بر اهمیت رونق بخشیدن به کسب و کارها و ایجاد تحرک اقتصادی در کشور تأکید میکنند اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است و شاهد اعطای وام اشتغال با آن جدیتی که مورد نیاز است، نیستیم و بانک مرکزی در این زمینه باید پاسخگو باشد.
علیپور گفت: تلاش میکنیم به عنوان نمایندگان مجلس دولت را مجاب کنیم که اعطای وام اشتغال را به عنوان یک اولویت در دستور کار داشته باشد. به ویژه اعطای وام برای راهاندازی کارگاههای کوچک میتواند کمککننده باشد.
وی افزود:متاسفانه امسال ما میبینیم که روند پرداخت اعطای وامهای اشتغال در منطقه آزاد ماکو، آن طور که باید باشد، نیست. این امر موجب نارضایتی عمومی میشود.
وی ادامه داد: اعطای وام به اقشار ضعیف به منظور ایجاد شغل برای آنان از اهمیت بالایی برخوردار است. به این ترتیب، این افراد توانمند میشوند و دیگر نیازی به کمکهای سازمانهای حمایتی ندارند. مبالغ وام اشتغال برگشت داده میشود و مجددا در بخش تولید و اشتغالزایی به کار میافتد. بنابراین، وام اشتغال نوعی سرمایهگذاری دورهای است.
وی افزود:انحراف وام اشتغال صفر است و اصابت به هدف آن نیز با سازوکار نهادهای واسطهای، تقریبا کامل است. مهاجرت معکوس، افزایش تولید، کاهش بیکاری قشر مستضعف و توانمندسازی این اقشار از مهمترین نتایج وام اشتغال است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای وام اشتغال مزیتهای زیادی دارد. به طور مثال، اگر به روستاییان وامهای خوبی بدهیم که شغلی برای خودشان ایجاد کنند، زمینه برای ماندن آنها در روستاها به وجود میآید. چه بسا زمینه مهاجرت معکوس به وجود بیاید که اهمیت بالایی دارد.
علیپور گفت: جهتدهی اعتبارات بانکی به بخشهایی که نیازمند تقویت هستند، باید با جدیت در دستور کار باشد. بانکها باید اعطای وام اشتغال را در اولویت قرار دهند. به نحوی که اعتبارات به حوزههای مولد سوق پیدا کند و زمینه برای ایجاد تحرک اقتصادی در کشور فراهم شود.
وی ادامه داد: وام اشتغال به لحاظ ایجاد انگیزه در جوانان برای ادامه زندگی و تشکیل خانواده نیز اهمیت بالایی دارد. به عبارت دیگر، از طریق اشتغالزایی میتوانیم سیاستهای مختلف اعم از رونق بخشیدن به تولید و ایجاد تحرک اقتصادی در کشور، از بین بردن بیکاری و جوانی جمعیت را پیش ببریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حل مشکلات جوانان و افزایش انگیزه آنها برای تشکیل خانواده و تحقق طرح جوانی جمعیت در گروی ایجاد شغل برای آنان است. در همین راستا، باید اعتبارات بانکی به حوزه اشتغال و تولید سوق داده شود.