باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز، تعدادی از خانواده‌های اسیران صهیونیستی در مقابل مقر نخست‌وزیری در قدس اشغالی تجمع کرده و روز مبارزه داخلی را برای سه‌شنبه آینده اعلام کردند. هدف از این اعتراضات، مخالفت با تعلل بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در پرونده اسیران و ادامه جنگ است.

این اعتراضات با مسدود کردن جاده‌های اصلی همراه بود؛ به طوری که معترضان، بزرگراه شماره ۶ که شمال و جنوب فلسطین اشغالی را به هم وصل می‌کند، و همچنین جاده اصلی آیالون که تل‌آویو را به حومه‌اش متصل می‌کند، مسدود کردند.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، رویداد‌های روز سه‌شنبه شامل تجمعات و راهپیمایی به سمت میدان اسیران در تل‌آویو و همچنین یک تجمع برای درخواست بازگرداندن هرچه سریع‌تر تمامی اسیران به اسرائیل خواهد بود.

خانواده‌ها با درخواست از اسرائیلی‌ها برای شرکت در این حرکت‌ها گفتند: «روز سه‌شنبه، اسرائیل به عنوان یک صف واحد می‌ایستد. از خانه‌های خود بیرون بیایید و با اسیران همبستگی کنید. اکنون زمان فراخوانی برای هر اسرائیلی است.»

این اعتراضات فزاینده در حالی رخ می‌دهد که با وجود هشدار‌های داخلی درباره خطرات این تشدید تنش برای جان اسیران در این منطقه، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل برای عملیات ارابه‌های گیدئون ۲ با هدف اشغال شهر غزه آماده می‌شود.

منبع: المیادین