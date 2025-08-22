باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر امیر کمالی‌فر، جراح و متخصص مغز و اعصاب در پارس‌آباد مغان از انجام یک عمل جراحی نوآورانه خبر داد که به ترمیم نقص استخوان جمجمه یک بیمار ۴۵ ساله منجر شد.

وی گفت: این بیمار پس از سقوط از ارتفاع پنج متری دچار شکستگی وسیع جمجمه شده و حدود ۶ ماه پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: بیمار پس از بهبودی و هوشیاری کامل پس از ۶ ماه پروتز بیولوژیک سه بعدی مطابق با نقص جمجمه‌ای بیمار اسکن سه بعدی دریافت و سپس الگوی دقیق قسمت از دست رفته جمجمه توسط چاپگر سه بعدی طراحی و ساخته و در محل نقص جمجه‌ای بیمار جاگذاری شد.

پزشک جراح بیمارستان امام پارس آباد بیان کرد: دقت میلی متری در طراحی پروتز، قرینگی و زیبایی ظاهری و استحکام بسیار بالا از مزیت‌های این روش (جراحی کرانیو پلاستی) محسوب می‌شود.

به گفته دکتر کمالی، شرکت‌های دانش بنیان داخلی با همکاری جراح مغز اعصاب بیمارستان امام پارس آباد و مشارکت تیم بیهوشی خانم دکتر آسایشی این طراحی و بازسازی را برای اولین بار در استان انجام دادند و بیمار با حال عمومی خوب ترخیص شد.

این جراح به نقش این عمل در بهبود وضعیت سلامت بیمار و همچنین ایجاد زیبایی اشاره کرد و گفت: استفاده از این روش جدید که برای نخستین بار در استان اردبیل در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد مغان انجام شد، می‌تواند امید تازه‌ای برای بیماران مشابه به ارمغان آورد.