باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی لشگری سخنگوی باشگاه پرسپولیس در خصوص قرار گرفتن وحید امیری در لیست مازاد گفت: باشگاه پرسپولیس همیشه سعی کرده است که احترام وحید امیری و سایر بازیکنان را نگه دارد.
او ادامه داد: وحید هاشمیان سرمربی تیم این تصمیم را گرفت و دیگر نمی شود کاری کرد.
لشگری درخصوص اینکه امیری در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر در پرسپولیس نخواهد بود، بیان کرد: تا الان اتفاقی نیفتاده است.
او درخصوص ابتلای سرژ اوریه به هپاتیت گفت: باشگاه با همکاری سازمان لیگ و ایفمارک پرونده او را به جلو می برند و مشکل خاصی نیست. با توجه به کارشناسان متخصص این بازیکن از نظر پزشکی قادر به بازی است.
سخنگوی پرسپولیس درخصوص جدایی سعید مهری اظهار کرد: بعد از آمدن وحید هاشمیان او اعلام کرد که سعید مهری از باشگاه جدا شود. مهری بعد از جلسه با هاشمیان تصمیم گرفت که جدا شود و باشگاه به او اعلام کرد که باشگاههای خواهان او هستند را به ما معرفی کند تا با آنها وارد مذاکره شویم، اما مهری این کار را نکرد و باشگاه در نهایت قرارداد او را فسخ کرد و ما به ۲۰ میلیارد تومان به او دادیم.
او خاطرنشان کرد: ما علاقه داشتیم تا از طریق صدور رضایت نامه مهری پولی کسب کنیم. ما تلاشمان را کردیم و چن تیم به او اعلام کردیم که خواهان او هستند و او راضی به رفتن به این تیم ها نشد.