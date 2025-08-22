او درخصوص ابتلای سرژ اوریه به هپاتیت گفت: باشگاه با همکاری سازمان لیگ و ایفمارک پرونده او را به جلو می برند و مشکل خاصی نیست. با توجه به کارشناسان متخصص این بازیکن از نظر پزشکی قادر به بازی است.

سخنگوی پرسپولیس درخصوص جدایی سعید مهری اظهار کرد: بعد از آمدن وحید هاشمیان او اعلام کرد که سعید مهری از باشگاه جدا شود. مهری بعد از جلسه با هاشمیان تصمیم گرفت که جدا شود و باشگاه به او اعلام کرد که باشگاه‌های خواهان او هستند را به ما معرفی کند تا با آن‌ها وارد مذاکره شویم، اما مهری این کار را نکرد و باشگاه در نهایت قرارداد او را فسخ کرد و ما به ۲۰ میلیارد تومان به او دادیم.

او خاطرنشان کرد: ما علاقه داشتیم تا از طریق صدور رضایت نامه مهری پولی کسب کنیم. ما تلاشمان را کردیم و چن تیم به او اعلام کردیم که خواهان او هستند و او راضی به رفتن به این تیم ها نشد.