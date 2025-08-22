سخنگوی پرسپولیس از تصمیم وحید هاشمیان برای جدایی وحید امیری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی لشگری سخنگوی باشگاه پرسپولیس در خصوص قرار گرفتن وحید امیری در لیست مازاد گفت: باشگاه پرسپولیس همیشه سعی کرده است که احترام وحید امیری و سایر بازیکنان را نگه دارد.

او ادامه داد: وحید هاشمیان سرمربی تیم این تصمیم را گرفت و دیگر نمی شود کاری کرد. 

لشگری درخصوص اینکه امیری در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر در پرسپولیس نخواهد بود، بیان کرد: تا الان اتفاقی  نیفتاده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

او درخصوص ابتلای سرژ اوریه به هپاتیت گفت: باشگاه با همکاری سازمان لیگ و ایفمارک پرونده او را به جلو می برند و مشکل خاصی نیست. با توجه به کارشناسان متخصص این بازیکن از نظر پزشکی قادر به بازی است.

سخنگوی پرسپولیس درخصوص جدایی سعید مهری اظهار کرد: بعد از آمدن وحید هاشمیان او اعلام کرد که سعید مهری از باشگاه جدا شود.  مهری بعد از جلسه با هاشمیان تصمیم گرفت که جدا شود و باشگاه به او اعلام کرد که باشگاه‌های خواهان او هستند را به ما معرفی کند تا با آن‌ها وارد مذاکره شویم، اما مهری این کار را نکرد و باشگاه در نهایت قرارداد او را فسخ کرد و ما به ۲۰ میلیارد تومان به او دادیم.

او خاطرنشان کرد: ما علاقه داشتیم تا از طریق صدور رضایت نامه مهری پولی کسب کنیم. ما تلاشمان را کردیم و چن تیم به او اعلام کردیم که خواهان او هستند و او راضی به رفتن به این تیم ها نشد.

برچسب ها: پرسپولیس ، وحید امیری ، احسان لشگری ، وحید هاشمیان ، سرمربی پرسپولیس
خبرهای مرتبط
وحید امیری و پرسپولیس به پایان همکاری رسیدند
بزرگ: پرسپولیس را باید با اختلاف ۴ گل می‌بردیم/ این مساوی از شکست هم تلخ‌تر بود
مدیرعامل تراکتور:
بیرانوند هم از پرسپولیس به دادگاه CAS شکایت کرده است/ آلوز امکان بازی با سپاهان را ندارد
شاهکار مدیران پرسپولیس/ قرارداد سرژ اوریه بدون انجام تست‌های پزشکی امضاء شده است!
شافعی:
شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
خبر خوش در اردوی پرسپولیس در آستانه دیدار با سپاهان؛ ستاره آفریقایی برگشت!
مظفری‌زاده: بر سر منافع تراکتور اغماض در کار نیست/ بیرانوند از پرسپولیش شکایت کرده است
محرومیت اوریه از هر گونه فعالیت فوتبالی تا اطلاع ثانوی
سلامت بازیکنان اولویت پرسپولیس است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
آخرین اخبار
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم