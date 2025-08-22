باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ حجتالاسلام رضا افتخاری گفت: در آستانه سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علیبن موسیالرضا (ع)، برنامههای گستردهای با حضور اقشار مختلف مردم در سطح استان برگزار میشود.
وی افزود: این برنامهها با هدف تعظیم شعائر اسلامی، ترویج فرهنگ رضوی و ابراز ارادت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد و شامل دستهجات عزاداری، تجمعات مردمی و آیینهای مذهبی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: جزئیات این برنامهها در شهرستانهای مختلف به شرح زیر است:
شهرستان بویراحمد (یاسوج): حرکت دسته عزاداری از جلوی امامزاده عبدالله (ع) به سمت آبشار یاسوج، ساعت ۱۶:۰۰ عصر.
شهر سیسخت: حرکت دستهجات از میدان الله به سمت امامزاده سیدمحمد (ع)، ساعت ۱۰:۳۰ صبح.
شهر پاتاوه: دستهروی از مسجد امام حسین (ع) به سمت مسجد صاحبالزمان (عج)، ساعت ۹:۰۰ صبح.
شهرستان مارگون: حرکت از ورودی شهر به سمت آستان مقدس امامزاده بیبی خاتونین (س)، ساعت ۸:۰۰ صبح.
شهرستان گچساران: تجمع بزرگ عزاداران رضوی در حرم حضرت بیبی حکیمه (س)، بعد از نماز مغرب و عشاء.
شهرستان لنده: حرکت دسته عزاداری از ناحیه مقاومت بسیج تا مصلی نماز جمعه، ساعت ۱۱:۰۰ صبح.
شهرستان چرام: دستهروی از میدان فراجا تا مسجد امام رضا (ع) با حضور نماینده ولیفقیه در استان، ساعت ۱۷:۰۰ عصر.
شهرستان بهمئی: حرکت دستهجات از فلکه مرکزی به سمت گلزار شهدای گمنام، ساعت ۱۷:۳۰ عصر.
شهرستان کهگیلویه (دهدشت): دستهروی از میدان امام حسین (ع) تا مسجد امام رضا (ع)، ساعت ۱۷:۰۰ عصر.
شهرستان باشت: حرکت دسته عزاداری از ایستگاه مسافربری به سمت گلزار شهدای باشت، ساعت ۱۷:۰۰ عصر.
افتخاری اظهار داشت: از عموم مردم استان دعوت میشود با حضور گسترده در این مراسم، جلوههایی از عشق و دلدادگی به امام رضا (ع) را به نمایش بگذارند.