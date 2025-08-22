باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات مجارستانی و اسلواکی اعلام کردند که پس از حمله اوکراین به تأسیساتی در روسیه، ممکن است عرضه نفت از مسکو به مجارستان و اسلواکی حداقل به مدت پنج روز متوقف شود.

وزرای امور خارجه مجارستان و اسلواکی نیز به کمیسیون اروپا نامه نوشتند و گفتند که حمله اخیر اوکراین می‌تواند آنها را حداقل به مدت پنج روز از نفت روسیه محروم کند و از این کمیسیون خواستند که امنیت عرضه را تضمین کند.

اوکراین در تلاش است تا با حملاتی از این دست، بر روند مذاکرات صلح تاثیر بگذارد.

شایان ذکر است که از ابتدای جنگ اوکراین، اسلواکی و مجارستان که هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند، روابط خود را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه حفظ کرده‌اند و با اعمال تحریم علیه مسکو مخالفت کرده‌اند. این دو کشور همچنین با حذف تدریجی دریافت انرژی از روسیه مخالف هستند.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز جمعه نامه‌ای را که در خصوص این موضوع به ترامپ نوشته بود منتشر کرد. در این نامه گفته شده اوکراین تنها چند روز قبل از دیدار رئیس جمهور آمریکا با پوتین در آلاسکا، به خط لوله دروژبا حمله کرده است. اوربان این حمله را «اقدامی بسیار تاسف‌بار» خواند. به گزارش رسانه‌های مجارستانی، ترامپ در پاسخ به این نامه نوشته که از اقدام اوکراین «بسیار عصبانی» شده است.

دروژبا یکی از بزرگ‌ترین خط لوله‌های نفت جهان است که از روسیه شروع می‌شود و از بلاروس، اوکراین، لهستان، اسلواکی و مجارستان عبور می‌کند و به آلمان، جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان نفت می‌رساند.

منبع: رویترز