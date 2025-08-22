هافبک سابق پرسپولیس از دریافت ۲۰ میلیارد تومان برای فسخ قراردادش با پرسپولیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مهری هافبک سابق پرسپولیس درخصوص جدایی اش از این باشگاه گفت: از ۱۸ تیر درخواست جدایی داده بودم، اما معطل شدم و پیشنهاداتم از دست رفت. حق من نبود که حالا به دنبال تیم بگردم. بازی نکردنم فوتبالی نبود. بازیکن پکیجی نیستم و مدیر برنامه هم ندارم. شاید لژیونر شوم. با آقای ساپینتو هم صحبت کرده بودم و ایشان من را می‌خواست.

او درباره قراردادش با پرسپولیس گفت: ۲۰ میلیارد برای فسخ قرارداد از باشگاه گرفتم. حتی مبلغ رضایت‌نامه‌ای که برای آمدن به پرسپولیس به باشگاه قبرسی پرداخت شده بود را خودم دادم. حاضر بودم برای فسخ مابقی پول قراردادم را هم ببخشم. این فسخ می‌توانست یک توافق برد-برد باشد.

مهری در ادامه با انتقاد از تصمیمات باشگاه عنوان کرد: بازیکنی که گاریدو نمی‌خواست اسدبیگی نبود، یک بازیکن دیگر بود که نمی‌توانم اسمش را بگویم، اما باشگاه سینا را کنار گذاشت! اتفاقاتی در پرسپولیس رخ می‌دهد که اگر ادامه داشته باشد، نوار قهرمانی‌ها قطع خواهد شد. 

او مدعی شد یکی از اعضای باشگاه زیرآبش را زده است: نیم فصل پارسال از تیم دستیار ساپینتو پیشنهاد داشتم، اما کارتال گفت بمان، چون فیکس تیمم هستی اوایل هم فیکس بودم، اما یکی از اعضای باشگاه پرسپولیس گفت زندگی ناسالمی دارم و همین باعث شد کارتال من را کنار بگذارد. حتی فردی خارج از باشگاه در تصمیمات دخالت می‌کند. 

هافبک سابق پرسپولیس تاکید کرد: خیلی راحت می‌توانستم دو پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه را ببندم. با این شرایط احتمالا باید یک نیم‌فصل بیرون بمانم. چند بار هم تصمیم گرفتم از فوتبال خداحافظی کنم، چون بازیکنانی مثل من که اهل حاشیه نیستند در فوتبال ایران دوام نمی‌آورند.

مهری در پایان درباره بازگشتش به ایران گفت: خیلی پشیمانم که به ایران برگشتم. در تمرین تیم ملی مصدوم شدم و نتوانستم پلی‌آف اروپا را برای آپوئل بازی کنم. آن زمان سپاهان و تراکتور برای جذب من نامه زده بودند، اما در نهایت پیشنهاد پرسپولیس رسید.

Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۹:۲۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
سزای خیانت همینه.تو که از همون اول لنگی بودی چرا امدی استقلال.اخرشم مثل یه دستمال پرتت کردن بیرون.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
هاشمیان اینقدر پول باشگاه راهدرمیدهد آیاموفق خواهدشد؟ خیلی بعیداست .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۰:۰۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اصولا فوتبالیست ها و فوتبال در دنیای دیگری گویا زندگی می کنند و متاسفانه همه هم به این وضع عادت کرده اند. در شرایطی که زباله گردی و ارتزاق از آن خیلی معمول شده. خیلی ها مجبورند پشت بامی را برای زدن یک چادر و سکنی خانواذه اجاره کنند و تمام حقوق و مزایای یک استاد تمام دانشگاه در مرز بازنشستگی فقط ۵۰ میلیون تومان است. آن وقت از پول همین مردم بیچاره یک نفر بابت فسخ قراردادش چنین رقم های چند ده میلیلردی می گیرد. واقعا چرا با پول این مردم اینجور می کنند؟ و چرا هیچکس جلودار آنها نیست؟ پس کجاست مدعی العموم؟ چرا مجلس چنین بودجه کلانی را برای حیف و میل در فوتبال تصویب می کند آن وقت به یک معلم آبرومند پس از ۳۰ سال زحمت می گویند بودجه نداریم مطالباتت را بدهیم؟ واقعا چه کسی باید به این تبعیض های هولناک رسیدگی کند؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
علی برکت ال.. عجب پولای مفتی میگیرن.. مال بیت المال بریز بپاش نکنین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
علی برکت ال.. عجب پولای مفتی میگیرن.. مال بیت المال بریز بپاش نکنین
۰
۶
پاسخ دادن
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
