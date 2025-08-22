باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مهری هافبک سابق پرسپولیس درخصوص جدایی اش از این باشگاه گفت: از ۱۸ تیر درخواست جدایی داده بودم، اما معطل شدم و پیشنهاداتم از دست رفت. حق من نبود که حالا به دنبال تیم بگردم. بازی نکردنم فوتبالی نبود. بازیکن پکیجی نیستم و مدیر برنامه هم ندارم. شاید لژیونر شوم. با آقای ساپینتو هم صحبت کرده بودم و ایشان من را می‌خواست.

او درباره قراردادش با پرسپولیس گفت: ۲۰ میلیارد برای فسخ قرارداد از باشگاه گرفتم. حتی مبلغ رضایت‌نامه‌ای که برای آمدن به پرسپولیس به باشگاه قبرسی پرداخت شده بود را خودم دادم. حاضر بودم برای فسخ مابقی پول قراردادم را هم ببخشم. این فسخ می‌توانست یک توافق برد-برد باشد.

مهری در ادامه با انتقاد از تصمیمات باشگاه عنوان کرد: بازیکنی که گاریدو نمی‌خواست اسدبیگی نبود، یک بازیکن دیگر بود که نمی‌توانم اسمش را بگویم، اما باشگاه سینا را کنار گذاشت! اتفاقاتی در پرسپولیس رخ می‌دهد که اگر ادامه داشته باشد، نوار قهرمانی‌ها قطع خواهد شد.

او مدعی شد یکی از اعضای باشگاه زیرآبش را زده است: نیم فصل پارسال از تیم دستیار ساپینتو پیشنهاد داشتم، اما کارتال گفت بمان، چون فیکس تیمم هستی اوایل هم فیکس بودم، اما یکی از اعضای باشگاه پرسپولیس گفت زندگی ناسالمی دارم و همین باعث شد کارتال من را کنار بگذارد. حتی فردی خارج از باشگاه در تصمیمات دخالت می‌کند.

هافبک سابق پرسپولیس تاکید کرد: خیلی راحت می‌توانستم دو پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه را ببندم. با این شرایط احتمالا باید یک نیم‌فصل بیرون بمانم. چند بار هم تصمیم گرفتم از فوتبال خداحافظی کنم، چون بازیکنانی مثل من که اهل حاشیه نیستند در فوتبال ایران دوام نمی‌آورند.

مهری در پایان درباره بازگشتش به ایران گفت: خیلی پشیمانم که به ایران برگشتم. در تمرین تیم ملی مصدوم شدم و نتوانستم پلی‌آف اروپا را برای آپوئل بازی کنم. آن زمان سپاهان و تراکتور برای جذب من نامه زده بودند، اما در نهایت پیشنهاد پرسپولیس رسید.