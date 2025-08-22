مرگ غدیر بریکه، نوزاد پنج‌ماهه فلسطینی به دلیل سوءتغذیه، تصویر غم‌انگیزی از فاجعه در غزه به نمایش گذاشت که توسط اسرائیل به این باریکه تحمیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بیمارستان ناصر در خان یونس امروز جمعه، اعلام کرد که غدیر بریکه، نوزاد پنج‌ماهه فلسطینی، بر اثر عوارض ناشی از سوءتغذیه که حاصل گرسنگی دادن سیستماتیک و محاصره ۲۲ ماهه رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه است، درگذشت.

یک منبع پزشکی اظهار داشت که وضعیت غدیر که از بدو تولد از آتروفی (تحلیل‌رفتن)، اختلال مغزی و فلج مغزی رنج می‌برد، به دلیل کمبود غذا و درمان به شدت وخیم شد، در حالی که بیمارستان‌ها به دلیل نبود شدید دارو و تجهیزات، قادر به ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم نبودند.

اشرف بریکه، پدر این نوزاد، گفت که دخترش به دلیل کمبود شیر خشک فوت کرده است. او توضیح داد که به دنبال شیر خشک در بازار‌ها گشته، اما بی‌فایده بوده و حتی در صورت پیدا شدن، قیمت‌های نجومی آن فراتر از توان مالی او بوده است. او با اندوه افزود: هیچ گذرگاهی (برای ورود کمک‌ها) وجود ندارد، با این حال خدا را شکر.

فعالان شبکه‌های اجتماعی تصاویری از این نوزاد منتشر کردند که نشانه‌های لاغری شدید و بیرون زدن استخوان‌ها در بدن او دیده می‌شد. این تصاویر، تراژدی هزاران کودک فلسطینی را به نمایش می‌گذارد که بدن‌های نحیفشان تاب تحمل پیامد‌های محاصره و گرسنگی را نیاورده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، با مرگ غدیر بریکه، مجموع قربانیان قحطی و سوءتغذیه در غزه به ۲۷۲ نفر افزایش یافت که از این تعداد ۱۱۲ نفر کودک بوده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که ادامه محاصره و جلوگیری از ورود کمک‌ها، خطر مرگ جمعی کودکان را در سایه فروپاشی کامل سیستم درمانی در پی دارد. علی‌رغم انباشته شدن صد‌ها کامیون در ورودی‌های غزه، رژیم تروریستی اسرائیل همچنان از ورود آنها جلوگیری کرده یا توزیع آنها را در مقادیر بسیار اندک کنترل می‌کند.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا، جنگ نسل‌کشی را در این منطقه ادامه داده است که تاکنون منجر به ۶۲ هزار و ۱۹۲ شهید، ۱۵۷ هزار و ۱۱۴ مجروح، و بیش از ۹ هزار مفقود و صد‌ها هزار آواره شده است. در این میان، گرسنگی به عنوان یک ابزار کشتار موازی با حملات هوایی ادامه دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کودکان غزه ، قحطی و گرسنگی
