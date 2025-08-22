زلنسکی اعلام کرد که اوکراین پیام‌های مثبتی از ترکیه در مورد مشارکت این کشور در تضمین‌های امنیتی از طریق حمایت دریایی دریافت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه گفت که کشورش پیام‌های مثبتی از ترکیه درباره احتمال مشارکت آن در تضمین‌های امنیتی از طریق حمایت دریایی دریافت کرده است.

این اظهارات در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو، پس از دیدار آنها در کی‌یف، پایتخت اوکراین، بیان شد. زلنسکی ادعا کرد که روسیه برای طولانی کردن جنگ و جلوگیری از دیدار او با رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین، به تعلل ادامه می‌دهد. او افزود در صورتی که مسکو اراده کافی برای پایان دادن به جنگ از خود نشان ندهد، باید تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال شود.

رئیس‌جمهور اوکراین خاطرنشان کرد که در این زمینه سیگنال‌های قدرتمندی از آمریکا دریافت کرده است.

در مورد تضمین‌های امنیتی که انتظار می‌رود برای پایان جنگ به اوکراین داده شود، او توضیح داد که کشورش خواهان تضمین‌های  واضح و مؤثر مشابه ماده پنجم پیمان ناتو است. این امر تعیین خواهد کرد که کدام کشور‌ها امنیت اوکراین را در خشکی، دریا و هوا تأمین کرده و کدامیک به تأمین مالی ارتش اوکراین کمک خواهند کرد.

ماده پنجم پیمان تأسیس ناتو بر اصل دفاع جمعی تأکید دارد، به طوری که هر حمله‌ای به یکی از اعضا، حمله‌ای به تمامی کشور‌های عضو تلقی می‌شود.

زلنسکی در مورد تعداد کشور‌هایی که در ارائه تضمین‌های امنیتی مشارکت خواهند کرد و نوع حمایتی که ارائه می‌دهند، گفت که این موضوع هنوز روشن نیست، اما برخی کشور‌ها توانایی ارائه کمک‌های ملموس به کشورش را دارند.

وی افزود که ترکیه پیام‌های مثبتی در مورد مشارکت خود در تضمین‌های امنیتی از طریق حمایت دریایی برای اوکراین ارسال کرده است.

زلنسکی اشاره کرد که صحبت درباره مشارکت سایر کشور‌ها در تضمین‌های امنیتی هنوز زود است و همه چیز زمانی مشخص خواهد شد که در مورد ساختار نهایی این تضمین‌ها به توافق برسند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
