باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با اشاره به بحران اوکراین گفت: «من میخواهم یک نشست میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین برگزار کنم و طی دو هفته، مسیری را که در قبال اوکراین در پیش خواهم گرفت، مشخص خواهم کرد.»
او افزود: «من از گلولهباران کارخانه آمریکایی در اوکراین توسط روسیه و همچنین گلولهباران خط لوله نفت روسیه توسط اوکراین راضی نیستم.»
در همین راستا، ترامپ اشاره کرد که «پوتین ممکن است بتواند در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا شرکت کند، که این امر به اتفاقاتی که در بحران اوکراین رخ میدهد، بستگی دارد.»
در موضوعی دیگر، رئیسجمهور آمریکا فاش کرد که «در صورت لزوم، ممکن است وضعیت اضطراری ملی در واشنگتن را تمدید کنم.»
او در مورد سیاست تعرفههای گمرکی نیز گفت: «دیگر هیچکس از ما سوءاستفاده نخواهد کرد. من با اتحادیه اروپا معاملهای را امضا کردم که ۹۵۰ میلیارد دلار برای ما درآمد خواهد داشت.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که شهرهای شیکاگو و نیویورک نیز تحت پوشش کمپین فدرال مبارزه با جرم و جنایت قرار خواهند گرفت؛ کمپینی که در چارچوب آن گارد ملی در واشنگتن مستقر شده است.
ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «شهرهای خود را بسیار امن خواهیم کرد.» او اضافه کرد: «فکر میکنم شیکاگو بعدی خواهد بود، سپس به نیویورک کمک خواهیم کرد.»
منبع: النشره