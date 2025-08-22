ترامپ با اشاره به تمایلش برای میانجی‌گری در بحران اوکراین، اعلام کرد که ظرف دو هفته، مسیر خود در قبال این جنگ را مشخص خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به بحران اوکراین گفت: «من می‌خواهم یک نشست میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین برگزار کنم و طی دو هفته، مسیری را که در قبال اوکراین در پیش خواهم گرفت، مشخص خواهم کرد.»

او افزود: «من از گلوله‌باران کارخانه آمریکایی در اوکراین توسط روسیه و همچنین گلوله‌باران خط لوله نفت روسیه توسط اوکراین راضی نیستم.»

در همین راستا، ترامپ اشاره کرد که «پوتین ممکن است بتواند در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا شرکت کند، که این امر به اتفاقاتی که در بحران اوکراین رخ می‌دهد، بستگی دارد.»

در موضوعی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا فاش کرد که «در صورت لزوم، ممکن است وضعیت اضطراری ملی در واشنگتن را تمدید کنم.»

او در مورد سیاست تعرفه‌های گمرکی نیز گفت: «دیگر هیچ‌کس از ما سوءاستفاده نخواهد کرد. من با اتحادیه اروپا معامله‌ای را امضا کردم که ۹۵۰ میلیارد دلار برای ما درآمد خواهد داشت.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که شهر‌های شیکاگو و نیویورک نیز تحت پوشش کمپین فدرال مبارزه با جرم و جنایت قرار خواهند گرفت؛ کمپینی که در چارچوب آن گارد ملی در واشنگتن مستقر شده است.

ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «شهر‌های خود را بسیار امن خواهیم کرد.» او اضافه کرد: «فکر می‌کنم شیکاگو بعدی خواهد بود، سپس به نیویورک کمک خواهیم کرد.»

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
هند ارسال بسته‌های پستی به آمریکا را به دلیل تعرفه‌ها متوقف می‌کند
گزارش رویترز از خواسته‌های اصلی پوتین برای صلح در اوکراین
ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی در جنگ علیه روسیه ندارد
به گزارش فارن پالیسی؛
روسیه چه میزان از خاک اوکراین را در اختیار دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ادامه حنگ در اوکراین دیگه بنفع ترامپ نیست
خاتمه جنگ در اوکراین بنفع او برای استخراج معادن اوکراین و
اقدام برای گرفتن جایزه صلح نوبل
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ : من بوزینه انسان نما هستم دلار مرا رئیس جمهور کرد وگرنه من در جنگل بهتر میبودم NBCوCNN
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
افراد پر سر و صدا معمولاً توخالی هستند و مثل معروفی که می گه از آن نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به زیر دارد. البته ترامپ آدم دیوانه و غیر قابل پیش‌بینی و بالطبع خطرناکی است اما خطر او بیشتر از هر جا برای مردم آمریکاست تا سایر کشورها.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر زلنسکی قرارداد واگذاری استخراج معادن اوکراین را به
ترامپ نمیداد
ترامپ جنگ را خاتمه نمیداد
خود جنگ یک تجارت بزرگی است که خیلی ها به نون و اب میرسند
ولی حالا ترامپ سعی میکند .جنگ هر چه زودتر خاتمه یابد .تا به معادن و صلح نوبل برسد
چرا برای خاتمه جنگ در غزه کاری نمیکند !!!!؟؟؟
چونکه سود او .بی بی و بن گویر و استمریج در ادامه جنگ است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آخ که چقد ترسیدیم مهلت دادی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
عشق نوبل
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
حتما آقای ترامپ ،میخواهی به روسیه هم حمله کنی،امیدوارم کم نیاری!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آقای هویج خان دوباره زر زر کرد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
واقعاً دنیا را مسخره خودت کردی ولی احمق‌ها بی هستند باورت دارند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
RESIDENT - GUD
۰۰:۵۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خودم رو به آب و آتش نزدم برای تهیه سلاح برتر برای ازبین بردن نتان !
۰
۱
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
آخرین اخبار
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد