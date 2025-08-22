باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه سیدی، فاطمه تورانلو ـ امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: وزارت دفاع که متولی صنعت دفاعی کشور است وظایفی دارد که شامل پشتیبانی همه جانبه نیروهای مسلح است،به این معنا که ما باید متکی به قدرت تولیدی داخل کشور باشیم چرا که در زمان بحران امکان تامین نیازمندی از خارج از کشور نیست بنابراین باید تمام زیرساخت‌های لازم را ایجاد و تجهیزات لازم را متناسب با نیاز روز تولید کنیم.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که باید بر روی کدام حوزه‌های آفندی و پدافندی کار کنیم، ما در جنگ اخیر با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم بلکه با رژیم صهیونیستی مواجه بودیم که توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی آن را حمایت می‌کردند، در چنین شرایطی قطعاً فاصله وجود داشت اما در میدان نبرد شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که ما با استفاده از آنها صحنه نبرد را تعیین و اداره کردیم.

امیر نصیرزاده تصریح کرد : طی یک سال گذشته در حوزه ساخت تجهیزات نقطه زن فعالیت‌های خوبی داشتیم و در آینده نیز در حوزه‌های مورد نیاز کار خواهیم کرد، تجربیاتی که از جنگ ۱۲ روزه به دست آورده‌ایم برنامه‌ریزی کردیم تا برای آینده کارهای جدیدی انجام دهیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: ما در یک موقعیت جغرافیایی بسیار ویژه و استراتژیک قرار داریم چرا که در حوزه اتصال دهنده شرق و غرب قرار گرفته ایم، علاوه بر این ذخایر معدنی و نفتی در منطقه ما بسیار است بنابراین هرچه دنیا برای تجارت لازم دارد در منطقه ما موجود است لذا کشورهای زیادی طمع دارند تا غرب آسیا را تحت کنترل خود بگیرند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در ذات ظلم ستیز است و زیر بار آن نمی‌رود رژیم صهیونیستی در واقع سیاست‌های آمریکا را پیش می‌برد لذا غرب بر نمی‌تابد که کشوری مثل جمهوری اسلامی،روسیه یا چین در برابر آنها بایستد.

امیر نصیرزاده گفت: جمهوری اسلامی به صورت ذاتی مخالف هژمونی آمریکا در منطقه است، آمریکایی‌ها به طور دائم برای ما مانع تراشی کرده‌اند و همین مسئله باعث شده تا ما به فکر دفاع از خود باشیم چرا که در دوران کنونی کسی که قدرتمند نباشد ادامه حیات برایش میسر نخواهد بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی اظهار کرد: وقتی ترامپ می‌گوید صلح به دنبال قدرت حاصل می‌شود مشخص است که فلسفه سیاست او چگونه است، او در حالی با پوتین دیدار کرد که در بالای سر او جنگنده به پرواز درآمده بود. لذا با چنین فردی مذاکره معنایی ندارد.

وی متذکر شد: اگر ما ضعف نشان دهیم دشمنان جری تر خواهند شد و تهاجمی‌تر عمل خواهند کرد،این مسئله که آمریکا و اسرائیل به مبانی حقوق بشر پایبند نیستند یک امر بدیهی است و همه به آن آگاهی دارند و ما نیز باید قدرت نظامی و نرم خود را افزایش دهیم لذا ترکیبی از دو قدرت بازدارندگی ایجاد خواهد کرد و آنها جرات نخواهند کرد که به ما حمله کنند اما اگر کوچک‌ترین ضعفی نشان دهیم و توان تولید قدرت سخت را نداشته باشیم باعث می‌شود که آنها اقدامی انجام دهند.

امیر نصیرزاده گفت: ما در قدرت هوایی توان خود را بر موشک متمرکز کردیم اما سایر حوزه‌ها را نیز ارتقا دادیم و تجربیاتی که از این جنگ به دست آوردیم باعث قدرت افزایی ما در حوزه‌های دیگر خواهد شد. هیچ پدافندی غیر قابل نفوذ نیست همانطور که شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی قوی‌ترین این سامانه‌ها را در اختیار داشت اما آیا نفوذ ناپذیر بود؟ ما در ساعت‌های اول جنگ در حوزه پدافندی مقداری آسیب دیدیم اما موفق شدیم که پهپادهای بسیاری را در هفته دوم مورد اصابت موفق قرار دهیم.

وزیر دفاع متذکر شد: قطعاً تجربیات بسیار ارزشمندی به دست آورده ایم و بر روی فناوری‌های جدید تمرکز خواهیم کرد. طرف مقابل قطعاً توانایی‌های ما را ارزیابی می‌کند ما نیز متقابلاً در حال ارزیابی آنها هستیم و این مسئله عادی است.

وی اظهارکرد: اگر دشمن بخواهد مجدداً تعارضی داشته باشد قطعاً از تجهیزاتی استفاده خواهیم کرد که تاکنون به کار نگرفته‌ایم، وزارت دفاع جز اهداف اصلی دشمن بود و در ساعت نخست به چند موقعیت و مناطق مسکونی ما حمله کرد و نزدیک ۴۰ واحد مسکونی ما را یکجا زد که ۲۵ کودک و نوجوان به شهادت رسیدند.

امیر نصیرزاده تصریح کرد: همچنین زیرساخت‌های ما نیز به دفعات مورد حمله قرار گرفت اما در چنین شرایطی جهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح را تولید و تحویل می‌دادیم،این جنگ بسیار پیچیده و عجیب بود و تاکنون ما چنین جنگ ترکیبی را تجربه نکرده بودیم.

وزیر دفاع گفت: بانک سپه در وسط جنگ مورد حمله قرار گرفت آن هم دقیقاً زمانی که نیروهای ما باید حقوق خود را دریافت می‌کردند اما نیروهای ما در همان شرایط کاری را انجام دادند تا اثر حمله دشمنان خنثی شود.

وی درپاسخ به سوالی درباره به کار گیری موشک «قاسم بصیر» گفت: خیر، در جنگ دوازده روزه، آن هم به کار گرفته نشد. آن موشک، تقریباً دقیق‌ترین موشک نقطه‌زن ما محسوب می‌شود. ما فناوری حاصل از تجربیات «وعده صادق ۱ و ۲» را بر روی این موشک اعمال کرده‌ایم؛ یعنی یک فناوری جدید برای آن به کار بردیم که در برابر توان جنگ الکترونیک (جنگال) و اقدامات الکترومغناطیسی دشمن مقاوم است. این اقدامات بر روی موشک اثر نمی‌گذارد و کاملاً نقطه‌زنی را بر اهداف تعیین‌شده انجام می‌دهد. موشک‌های عماد و سجیل جزو نسل اول موشک‌های ما هستند. ما موشک‌های جدیدی داریم که شاید دشمن نیز آنها را رصد و برآورد کرده باشد و ما در همین یک سال اخیر آنها را آزموده‌ایم. آزمایش و تست این موشک‌ها در همین یک سال اخیر انجام شده است. این موشک‌ها دارای سر جنگی بسیار پیشرفته و قابلیت مانور هستند تا بتوانند از دست سامانه‌های پدافندی دشمن فرار کرده و به هدف برسند. یعنی در هنگام ورود به جو، قابلیت مانور دارند. این یک فناوری جدید است که بر سر جنگی اعمال می‌شود و به آن امکان تحرک می‌دهد و صرفاً بر اساس مسیر بالستیک (trajectory) حرکت نمی‌کند. بنابراین، ما هنوز از این فناوری‌های موشکی در جنگ دوازده روزه استفاده نکرده‌ایم.

نصیرزاده افزود: اگر جنگ دوازده روزه به پانزده روز می‌رسید، در آن سه روز پایانی شاید دشمن قادر به دفاع در برابر هیچ موشکی نبود. دفاع نیز کار آسانی نیست. این‌گونه نیست که مانند یک تفنگ، بتوانند رگبار ببندند. آن سامانه‌ها تجهیزات عظیم و بزرگی هستند. وقتی موشک‌هایشان شلیک و تمام می‌شود، بارگذاری مجدد آنها زمان‌بر است. همچنین بسیار گران‌قیمت هستند. شلیک چند موشک تاد و پاتریوت برای مقابله با یک سر جنگی، کار آسانی نیست و امری شدنی محسوب نمی‌شود. ادامه جنگ قطعاً به ضرر آنها بود و دیگر امکان دفاع مانند روزهای نخست را نداشتند و همین امر موجب شد که تقاضای آتش‌بس کنند.

وزیر دفاع بیان کرد: می‌توانم بگویم در بالای ۹۰ درصد تجهیزات ما، تمام اجزا در داخل کشور ساخته می‌شود. در حوزه موشکی این خودکفایی صددرصد است. یعنی ساخت موشک، چه سوخت مایع و چه سوخت جامد، صددرصد در داخل کشور تولید می‌شود. به هیچ عنوان اتکا به خارج نداریم و در طول جنگ نیز تولید کردیم و همین الان هم در حال تولید هستیم. یکی از تجربیات مهمی که ما در طول همین جنگ به دست آوردیم و می‌توانم به آن اشاره کنم، این است که در شیوه تولید خود تجدیدنظر کردیم. شاید اصلاً نیازی نباشد که ما در یک فضای بزرگ و آشکار، محصولی را تولید کنیم. کشور ما کشور وسیعی است و از جغرافیای بسیار پیچیده‌ای برخوردار است. می‌توانیم از زیرساخت‌هایی که آشکار نیستند نیز برای این کار استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بیش از ۸ هزار شرکت خصوصی با ما همکاری می‌کنند. این بدان معنا نیست که ما همه‌چیز را در داخل وزارت دفاع تولید می‌کنیم. از این تعداد، ۱۴۵۰ شرکت دانش‌بنیان هستند. ما با تمام پردیس‌های فناوری در ارتباطیم و خودمان نیز پردیس فناوری تشکیل داده‌ایم و از دانشگاه‌ها دعوت کرده‌ایم. با جهاد دانشگاهی در ارتباط هستیم. ما ۱۷۸ همت (هزار میلیارد تومان) تبادل مالی با این شرکت‌های خصوصی داریم. همین امر موجب می‌شود که وقتی یک زیرساخت ما هدف قرار می‌گیرد، تولید ما استمرار داشته باشد، زیرا تولید را تنها خودمان انجام نمی‌دهیم، بلکه شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان نیز درگیر هستند. خوشبختانه پس از جنگ دوازده روزه، یک همت و عزم ملی ایجاد شد. دانشگاه‌ها خودشان پیش‌قدم شدند و اعلام آمادگی کردند. آنها تهدید را درک کرده بودند و پیشنهادات بسیار خوبی دریافت کردیم.

وزیر دفاع خاطر نشان کرد: ظرفیت این شرکت‌ها بسیار خوب است و اغلب جوان هستند. وقتی چهره‌های این جوانان را می‌بینید، لذت می‌برید. من به فرزندان ایران‌زمین توصیه می‌کنم که زیاد به دنبال مهاجرت و رفتن به کشورهای دیگر نباشند. ما در داخل هم ظرفیت علمی بالایی داریم و هم قدرت جذب این نخبگان را. ما امسال ۲۵۷ نفر از اعضای بنیاد نخبگان را جذب کردیم. حدود ۸۹ درصد کارکنان ما دارای تحصیلات دانشگاهی (لیسانس و بالاتر) هستند. ما خودمان دانشگاه داریم و در مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا نیرو جذب می‌کنیم. علاوه بر ارتباط با دانشگاه‌های بیرون، دانشگاه مالک اشتر نیز برای ما نیرو تربیت می‌کند. ظرفیت به‌کارگیری همه نخبگان را داریم. اصلاً نیازی نیست که عضو رسمی ما شوند؛ می‌توانند شرکت دانش‌بنیان یا خصوصی تأسیس کنند و با ما در ارتباط باشند. همان‌طور که گفتم، با بیش از ۸ هزار شرکت در تماس هستیم.