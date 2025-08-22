گفت‌وگوی ویژه خبری جمعه شب به موضوع توان دفاعی کشور اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه سیدی، فاطمه تورانلو ـ امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: وزارت دفاع که متولی صنعت دفاعی کشور است وظایفی دارد که شامل پشتیبانی همه جانبه نیروهای مسلح است،به این معنا که ما باید متکی به قدرت تولیدی داخل کشور باشیم چرا که در زمان بحران امکان تامین نیازمندی از خارج از کشور نیست بنابراین باید تمام زیرساخت‌های لازم را ایجاد و تجهیزات لازم را متناسب با نیاز روز تولید کنیم.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که باید بر روی کدام حوزه‌های آفندی و پدافندی کار کنیم، ما در جنگ اخیر با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم بلکه با رژیم صهیونیستی مواجه بودیم که توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی آن را حمایت می‌کردند، در چنین شرایطی قطعاً فاصله وجود داشت اما در میدان نبرد شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که ما با استفاده از آنها صحنه نبرد را تعیین و اداره کردیم.

 امیر نصیرزاده تصریح کرد : طی یک سال گذشته در حوزه ساخت تجهیزات نقطه زن فعالیت‌های خوبی داشتیم و در آینده نیز در حوزه‌های مورد نیاز کار خواهیم کرد، تجربیاتی که از جنگ ۱۲ روزه به دست آورده‌ایم برنامه‌ریزی کردیم تا برای آینده کارهای جدیدی انجام دهیم. 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: ما در یک موقعیت جغرافیایی بسیار ویژه و استراتژیک قرار داریم چرا که در حوزه اتصال دهنده شرق و غرب قرار گرفته ایم، علاوه بر این ذخایر معدنی و نفتی در منطقه ما بسیار است بنابراین هرچه دنیا برای تجارت لازم دارد در منطقه ما موجود است لذا کشورهای زیادی طمع دارند تا غرب آسیا را تحت کنترل خود بگیرند. 

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در ذات ظلم ستیز است و زیر بار آن نمی‌رود رژیم صهیونیستی در واقع سیاست‌های آمریکا را پیش می‌برد لذا غرب بر نمی‌تابد که کشوری مثل جمهوری اسلامی،روسیه یا چین در برابر آنها بایستد. 

امیر نصیرزاده گفت: جمهوری اسلامی به صورت ذاتی مخالف هژمونی آمریکا در منطقه است، آمریکایی‌ها به طور دائم برای ما مانع تراشی کرده‌اند و همین مسئله باعث شده تا ما به فکر دفاع از خود باشیم چرا که در دوران کنونی کسی که قدرتمند نباشد ادامه حیات برایش میسر نخواهد بود. 

وزیر دفاع و پشتیبانی اظهار کرد: وقتی ترامپ می‌گوید صلح به دنبال قدرت حاصل می‌شود مشخص است که فلسفه سیاست او چگونه است، او در حالی با پوتین دیدار کرد که در بالای سر او جنگنده به پرواز درآمده بود. لذا با چنین فردی مذاکره معنایی ندارد. 

وی متذکر شد: اگر ما ضعف نشان دهیم دشمنان جری تر خواهند شد و تهاجمی‌تر عمل خواهند کرد،این مسئله که آمریکا و اسرائیل به مبانی حقوق بشر پایبند نیستند یک امر بدیهی است و همه به آن آگاهی دارند و ما نیز باید قدرت نظامی و نرم خود را افزایش دهیم لذا ترکیبی از دو قدرت بازدارندگی ایجاد خواهد کرد و آنها جرات نخواهند کرد که به ما حمله کنند اما اگر کوچک‌ترین ضعفی نشان دهیم و توان تولید قدرت سخت را نداشته باشیم باعث می‌شود که آنها اقدامی انجام دهند.

امیر نصیرزاده گفت: ما در قدرت هوایی توان خود را بر موشک متمرکز کردیم اما سایر حوزه‌ها را نیز ارتقا دادیم و تجربیاتی که از این جنگ به دست آوردیم باعث قدرت افزایی ما در حوزه‌های دیگر خواهد شد. هیچ پدافندی غیر قابل نفوذ نیست همانطور که شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی قوی‌ترین این سامانه‌ها را در اختیار داشت اما آیا نفوذ ناپذیر بود؟ ما در ساعت‌های اول جنگ در حوزه پدافندی مقداری آسیب دیدیم اما موفق شدیم که پهپادهای بسیاری را در هفته دوم مورد اصابت موفق قرار دهیم. 

وزیر دفاع متذکر شد: قطعاً تجربیات بسیار ارزشمندی به دست آورده ایم و بر روی فناوری‌های جدید تمرکز خواهیم کرد. طرف مقابل قطعاً توانایی‌های ما را ارزیابی می‌کند ما نیز متقابلاً در حال ارزیابی آنها هستیم و این مسئله عادی است.

وی اظهارکرد: اگر دشمن بخواهد مجدداً تعارضی داشته باشد قطعاً از تجهیزاتی استفاده خواهیم کرد که تاکنون به کار نگرفته‌ایم، وزارت دفاع جز اهداف اصلی دشمن بود و در ساعت نخست به چند موقعیت و مناطق مسکونی ما حمله کرد و نزدیک ۴۰ واحد مسکونی ما را یکجا زد که ۲۵ کودک و نوجوان به شهادت رسیدند.

امیر نصیرزاده تصریح کرد: همچنین زیرساخت‌های ما نیز به دفعات مورد حمله قرار گرفت اما در چنین شرایطی جهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح را تولید و تحویل می‌دادیم،این جنگ بسیار پیچیده و عجیب بود و تاکنون ما چنین جنگ ترکیبی را تجربه نکرده بودیم.

وزیر دفاع گفت: بانک سپه در وسط جنگ مورد حمله قرار گرفت آن هم دقیقاً زمانی که نیروهای ما باید حقوق خود را دریافت می‌کردند اما نیروهای ما در همان شرایط کاری را انجام دادند تا اثر حمله دشمنان خنثی شود.

وی درپاسخ به سوالی درباره به کار گیری موشک «قاسم بصیر» گفت: خیر، در جنگ دوازده روزه، آن هم به کار گرفته نشد. آن موشک، تقریباً دقیق‌ترین موشک نقطه‌زن ما محسوب می‌شود. ما فناوری حاصل از تجربیات «وعده صادق ۱ و ۲» را بر روی این موشک اعمال کرده‌ایم؛ یعنی یک فناوری جدید برای آن به کار بردیم که در برابر توان جنگ الکترونیک (جنگال) و اقدامات الکترومغناطیسی دشمن مقاوم است. این اقدامات بر روی موشک اثر نمی‌گذارد و کاملاً نقطه‌زنی را بر اهداف تعیین‌شده انجام می‌دهد. موشک‌های عماد و سجیل جزو نسل اول موشک‌های ما هستند. ما موشک‌های جدیدی داریم که شاید دشمن نیز آنها را رصد و برآورد کرده باشد و ما در همین یک سال اخیر آنها را آزموده‌ایم. آزمایش و تست این موشک‌ها در همین یک سال اخیر انجام شده است. این موشک‌ها دارای سر جنگی بسیار پیشرفته و قابلیت مانور هستند تا بتوانند از دست سامانه‌های پدافندی دشمن فرار کرده و به هدف برسند. یعنی در هنگام ورود به جو، قابلیت مانور دارند. این یک فناوری جدید است که بر سر جنگی اعمال می‌شود و به آن امکان تحرک می‌دهد و صرفاً بر اساس مسیر بالستیک (trajectory) حرکت نمی‌کند. بنابراین، ما هنوز از این فناوری‌های موشکی در جنگ دوازده روزه استفاده نکرده‌ایم.
 
نصیرزاده افزود: اگر جنگ دوازده روزه به پانزده روز می‌رسید، در آن سه روز پایانی شاید دشمن قادر به دفاع در برابر هیچ موشکی نبود. دفاع نیز کار آسانی نیست. این‌گونه نیست که مانند یک تفنگ، بتوانند رگبار ببندند. آن سامانه‌ها تجهیزات عظیم و بزرگی هستند. وقتی موشک‌هایشان شلیک و تمام می‌شود، بارگذاری مجدد آنها زمان‌بر است. همچنین بسیار گران‌قیمت هستند. شلیک چند موشک تاد و پاتریوت برای مقابله با یک سر جنگی، کار آسانی نیست و امری شدنی محسوب نمی‌شود. ادامه جنگ قطعاً به ضرر آنها بود و دیگر امکان دفاع مانند روزهای نخست را نداشتند و همین امر موجب شد که تقاضای آتش‌بس کنند.
 
وزیر دفاع بیان کرد: می‌توانم بگویم در بالای ۹۰ درصد تجهیزات ما، تمام اجزا در داخل کشور ساخته می‌شود. در حوزه موشکی این خودکفایی صددرصد است. یعنی ساخت موشک، چه سوخت مایع و چه سوخت جامد، صددرصد در داخل کشور تولید می‌شود. به هیچ عنوان اتکا به خارج نداریم و در طول جنگ نیز تولید کردیم و همین الان هم در حال تولید هستیم.یکی از تجربیات مهمی که ما در طول همین جنگ به دست آوردیم و می‌توانم به آن اشاره کنم، این است که در شیوه تولید خود تجدیدنظر کردیم. شاید اصلاً نیازی نباشد که ما در یک فضای بزرگ و آشکار، محصولی را تولید کنیم. کشور ما کشور وسیعی است و از جغرافیای بسیار پیچیده‌ای برخوردار است. می‌توانیم از زیرساخت‌هایی که آشکار نیستند نیز برای این کار استفاده کنیم.
 
وی ادامه داد: بیش از ۸ هزار شرکت خصوصی با ما همکاری می‌کنند. این بدان معنا نیست که ما همه‌چیز را در داخل وزارت دفاع تولید می‌کنیم. از این تعداد، ۱۴۵۰ شرکت دانش‌بنیان هستند. ما با تمام پردیس‌های فناوری در ارتباطیم و خودمان نیز پردیس فناوری تشکیل داده‌ایم و از دانشگاه‌ها دعوت کرده‌ایم. با جهاد دانشگاهی در ارتباط هستیم. ما ۱۷۸ همت (هزار میلیارد تومان) تبادل مالی با این شرکت‌های خصوصی داریم. همین امر موجب می‌شود که وقتی یک زیرساخت ما هدف قرار می‌گیرد، تولید ما استمرار داشته باشد، زیرا تولید را تنها خودمان انجام نمی‌دهیم، بلکه شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان نیز درگیر هستند. خوشبختانه پس از جنگ دوازده روزه، یک همت و عزم ملی ایجاد شد. دانشگاه‌ها خودشان پیش‌قدم شدند و اعلام آمادگی کردند. آنها تهدید را درک کرده بودند و پیشنهادات بسیار خوبی دریافت کردیم.
 
وزیر دفاع خاطر نشان کرد: ظرفیت این شرکت‌ها بسیار خوب است و اغلب جوان هستند. وقتی چهره‌های این جوانان را می‌بینید، لذت می‌برید. من به فرزندان ایران‌زمین توصیه می‌کنم که زیاد به دنبال مهاجرت و رفتن به کشورهای دیگر نباشند. ما در داخل هم ظرفیت علمی بالایی داریم و هم قدرت جذب این نخبگان را. ما امسال ۲۵۷ نفر از اعضای بنیاد نخبگان را جذب کردیم. حدود ۸۹ درصد کارکنان ما دارای تحصیلات دانشگاهی (لیسانس و بالاتر) هستند. ما خودمان دانشگاه داریم و در مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا نیرو جذب می‌کنیم. علاوه بر ارتباط با دانشگاه‌های بیرون، دانشگاه مالک اشتر نیز برای ما نیرو تربیت می‌کند.ظرفیت به‌کارگیری همه نخبگان را داریم. اصلاً نیازی نیست که عضو رسمی ما شوند؛ می‌توانند شرکت دانش‌بنیان یا خصوصی تأسیس کنند و با ما در ارتباط باشند. همان‌طور که گفتم، با بیش از ۸ هزار شرکت در تماس هستیم.
 
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از هوش مصنوعی بیان کرد:  این موضوع جزو ضروریات اصلی کار ماست و به آن پرداخته‌ایم. منتها باید بپذیریم که از این لحاظ، از دشمن کمی عقب‌تر هستیم. آنها بسیار گسترده از این فناوری استفاده کرده‌اند و مشخص است که سال‌ها روی آن کار کرده‌اند. ما دیر شروع کردیم، ولی خوب شروع کرده‌ایم. هم در وزارت دفاع ساختار آن را ایجاد کرده و جوانان خوبی را جذب کرده‌ایم و هم با بیرون از مجموعه ارتباط داریم. توانسته‌ایم این کار را نهادینه کنیم و کم‌کم به سمت تولید تجهیزات مجهز به هوش مصنوعی حرکت می‌کنیم.
برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، وزیر دفاع
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
پیروز واقعی جنگ ۱۲ روزه ایران بود/ هدف اسرائیل تجزیه سوریه است
کارشناس مسائل غرب آسیا:
رژیم صهیونیستی با طرح کریدور داوود قصد محدود کردن محور مقاومت را دارد/ کشورهای عربی اسرائیل را معضل منطقه می‌دانند
سفرای ایران در عربستان و روسیه مطرح کردند؛
عنایتی: در دوره جدیدی از مناسبات با عربستان قرار داریم/ جلالی: پیام جامع رهبر انقلاب به پوتین توسط عراقچی تبیین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اسراییل عددی نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۳:۲۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر بمب اتم درست کنید اسرائیل و آمریکا حتی اسم ایران رو هم به زبون نمیارند چه برسه به جنگ
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هم وطن
۲۳:۰۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بنام حق بر لانه عنکبوتی بتازیم که الحق از لانه عنکبوت هم سستره قبل از اینکه بخواد مجدداً غلطی کنه جز نابودی این غده راهی نیست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مردم خواستار خروج اتباع افغانی از کشور هستند
با خواست مردم بازی نکنید
یارانه آب برق گاز مسکن کار از مردم گرفتند افغانی
چرا پاسخگو مردم نیستید
جوان‌ها مردم بیکار هستند از دست افغانی
چه مجاز غیر مجاز همه‌شون بیرون کنید افغانی‌ها را
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة"

و هر چه در توان دارید از نیرو، برای مقابله با دشمنانشان آماده کنید
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بینام
۱۰:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آنقدر کوتاه آمدیم که سگ انگلیس و آمریکا جرآت داده به خودش حمله هوایی کنه ..باید از صحنه روزگار برداشت بشه ...فقط هیتلر و امام خمینی فهمیدن این چه قده سرتانی هست
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بهتر از ذلت خواری لبیک یا خامنه ای
۹
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما باید از همین حالا دیگر نباید جنگ افزار های خودمان را زیاد در معرض دید دشمنان خودمان نشان بدهیم که چی داریم ، چی نداریم باید دشمن تا سالها از پتانسیل قدرت نظامی ما از نوع تجهیزات و سیستم های دفاعی و آفندی ما نا آگاه و بدون اطلاع و در ابهام باقی بماند که در شرایط جنگی غافلگیر شود
۸
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما باید تجهیزات خودمان را متناسب با تجهیزات نظامی دشمن به روز رسانی کرد و حتی جلو تر از آنها پیش ببریم هم برای دفاع و هم تهاجم باید پیش رفت تا دشمنان غافلگیر شوند و تا بخواهند بفهمند ما چی داریم ضربه را خورده اند و دشمن حساب کار دستش بیاید که چه بلایی سرش آمده ...
۸
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما هم در نبرد با دشمنان باید از جنگ های ترکیبی استفاده کنیم به گونه ایی که تا مرز نابودی و ریشه ایی دشمن را متلاشی کنیم و قادر به بازیابی نشود ، الان دیگر جنگ ها در آنه واحد از ترکیب چندین عملیات همزمانی انجام می گیرند بطوری که دشمن توانایی و دست و پای کار خودش را گم و غافل گیر شود .
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
علل اصلی یورش حمله نبرد معرکه آشوب پیکاررزم خصومت کارزارکشمکش مبارزه جدال حرب مجادله مصاف منازعه در یک کلام جــنــگ . . .در دل طبیعت وتاریخ نهفته است وآن چیزی نیست جزء غلبه قوی بر ضعیف وقتی از یک سگ کوچک هم فرار کنی سگ حتی با توهم قوی بودنش! دنبالت می کند برای پاچه گیری! جنگ 8 ساله با تصور تصرف یک هفته ای تهران توسط صدام از توهم ضعیف بودن کشور در اوایل انقلاب بود! حمله به کویت بعلت کوچکی و ضعیف بودن در برابر ارتش صدام بود ظلم به مظلومان فلسطینی از دستان خالی آنها سرچشمه می گیرد الی آخر...بنابراین هرچقدر در همه زمینه ها چه نظامی چه اقتصادی چه سیاسی چه امنیتی چه اطلاعاتی چه آبادانی و استقلال و رفاه و اعتماد جمعی و اتحاد و وطن پرستی و امید و علم و ...قوی وقوی ترشویم به همان اندازه از طمع دشمنان این آب و خاک برای سلطه و زورگویی و جنگ کمتر وکمتر خواهد شد
۷
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
با این حمله رژیم اشغالگر و امریکا به تاسیسات اتمی ایران به رهبری گروسی بی همه چیز و نادان و پراکنده شدن اورانیوم شصت درصدی در خاک ایران و این تاسیسات ،کار بازرسان آژانس در صورت توافق احتمالی هم سخت تر و حداقل جستجوها شصت درصد خواهد بود !!!!!
گروسی احمق یک نابودگر برای میراث اتمی در جهان است
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
نگید اگر ضعف نشان دهیم
بگید اگر ضعف نشان دهد
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اسرائیل به تنهایی وارد جنگ با ما نمیشود آمریکا هم پشت بانی اش می‌کنه اونم با بمب افکن های B تو چون میداند اگر تنهایی وارد جنگ با ما شود چند روزه کارشون تمام هست
۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۶:۲۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اسرائیل کفتاریست که درکناراروپاییها آمریکا گرگ صفت کیش می دهد برای نابودکننده وغارت دنیا بخصوص مسلمانان مراقب توطئه ها باشند.
۷
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی زارع
۰۵:۰۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
احسنت بر این فکر واندیشه واقتدار
۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
واقعا پالس ضعف دشپن را جری و وحشی می کنه
اگر مثل کوه باشیم و قدرتمندانه رفتار کنیم دشمنان از فکر کردن به تجاوز به ما هم پرهیز خواهند کرد
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما ایرانی ها قوی هستیم
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی حسنی
۰۲:۵۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر کسی مرتکب قتل بشه باید قصاص بشه.. اسراییل به کودک ما رحم نکرد
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۰۲:۰۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
، اسرائیلی ها وحشی و بی تمدن و آواره هستند که به زور با کشتن مردم کشورهای دیگر قصد ساختن یک امپراطوری بزرگ برای خود در کشورها و روی خون و جنازه های ملت های دیگر دارند، این وحشی ها جز زبان‌ زور زبان‌ دیگری را بلد نيستند، اگه به موقع توی گوششون نخوابونی خيالات خام میاد سراغشون ،سر گرگ باید هم اول برید نه چون گوسفندان مردم درید
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ضمن اینکه دشمن رو نباید دست کم گرفت
ضعف هم نباید نشون داد
به قول شاعر
اشک کباب موجب طغیان آتش است
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
زنده باد!!!!!!!!
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما فرماندهان ترسو نمی خواهیم آفرین بر شجاعت شما
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما نه خواستار جنگیم و نه شروع کننده جنگ
ولی این حق طبیعی ماست که در مقابل زورگویی و تجاوز محکم بایستیم و از میهنمون دفاع کنیم
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ساخت بمب اتم........
۷
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۲۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
فرمانده هان در حوزه ی معاونت اعم از نداجا ونهاجا و نزاجا و سپاه ، باید تعدادشان بیشتر شود و از برنامه ی محافظتی بالایی بایست برخوردار باشند.طوری که ارتباط بین آمر و مامور در امر نظامی،متصل،جریان داشته و با ترور ،از نظر کمی وکیفی،تضعیف
نشود.وبتوانند سریع هم جایگزین رده ی بالاتر با اشراف تمام عیار،بازدهی مطلوب را نشان دهند.
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تو رو خدا حرف از ترور نزنید چرا باید نیروهای متخصص و ارزشمند ما به راحتی ترور بشن درسته که باید آمادگی برای جایگزینی همیشه وجود داشته باشه ولی خوب باید یه کار اساسی انجام بشه برای ریشه کن کردن عملیات تروریستی
Iran (Islamic Republic of)
مرگ بر آمریکا
۲۳:۱۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی
۱۶
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اونایی که منفی دادن قطعأ ترسو هستند و ریشه ایرانی ندارند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آره تو خیلی با ریشه ای ماشاا... کجا طلب جنگ کردن نشان ریشه دار بودن است. خودت نشستی خونه اونم معلوم نیست کدوم شهر یاروستا. اگه بدونی کوچکترین ضرری بهت میرسه اینجوری جنگ جنگ نمیکنی. شبو روز از بیکاری نشستی فقط کامنت میدی کار دیگه هم که بلد نیستی معلومه حالو روزت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آی که تو چقدر شجاعی پسر شجاعی یا پدر پسر شجاع؟ شایدم مامان پسر شجاعی
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان نباید خدشه دار شود
آخرین اخبار
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان نباید خدشه دار شود
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک
موضع گیری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی
سپاه در آمادگی کامل به سر می‌برد