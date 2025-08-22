\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c\u06cc\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u062a\u0633\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u06af\u0641\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0631\u0627 \u0645\u0646 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645 \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u0646 \u0632\u0646 \u0648 \u0628\u0686\u0647 \u0648 \u067e\u062f\u0631 \u0648 \u0645\u0627\u062f\u0631\u0645 \u0647\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u0648\u0631\u0645 \u062a\u0627 \u0647\u0631 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642\u06cc \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0641\u062a\u062f.\n
نمیدانم .چرا باور نمیکنم .ایشان نیستند
خیلی خیلی جایشون خالیست
تمام سرداران شهید شده و زنده ..حق بر گردن تک و تک ما دارند
هر چه داشتند .جان عزیزشون را خالصانه فدای وطن کردند
رفتند تا ما بمانیم ..
آنکس که غیر از این بداند خائن است.