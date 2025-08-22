باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روایت جالب آزمایش موشکی توسط شهید حاجی‌زاده + فیلم

روایت جالب یک آزمایش موشکی که شهید حاجی‌زاده مسئولیتش را پذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید حاجی‌زاده زمان یک تست موشک گفت این موشک را من ساختم و زمان آزمایش آن زن و بچه و پدر و مادرم هم می‌آورم تا هر اتفاقی افتاد برای خودم بیفتد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خداوند رحمت کن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۱۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
رحمه الله علیه.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
با دیدن سردار حاجی زاده .روحیه و اقتدار میگرفتیم
نمیدانم .چرا باور نمیکنم .ایشان نیستند
خیلی خیلی جایشون خالیست
تمام سرداران شهید شده و زنده ..حق بر گردن تک و تک ما دارند
هر چه داشتند .جان عزیزشون را خالصانه فدای وطن کردند
رفتند تا ما بمانیم ..
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
روح شهدای وطن شاد انشالا نابودی صهیون انتقام خون شهدای بزرگ وطن خواهد بود لعنت برقوم یهودخونخوار
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
لعنت خدا بر کسانی که باعث شهادت شما شدند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
روحت شاد وراهت پررهرو باد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تک تک ملت ایران مدیون تان هستند.
آنکس که غیر از این بداند خائن است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
وجودتون واسمون مایه ی آسایش و دلگرمی بود شبا راحت میخوابیدیم دلم آتیش گرفت بخدا هنوز باورم نمیشه این عزیزان رو از دست دادیم
۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
با رفتنت قلبم سوخت.هنوز باورم نمیشه مردان بزرگی همچون سلامی سلیمانی حاجی زاده باقری رشید کاظمی و..رو از دست دادیم??
۲
۲۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۰:۳۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
روحت شاد .
۴
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
انتقام خون حاجی زاده باید از دشمنان داخلی گرفته شود.
۴
۲۹
پاسخ دادن