باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز با اشاره به روند طولانی و پیچیده اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای گردشگری، از اقدامات جدید این سازمان برای رفع موانع موجود خبر داد.
او ضمن تأکید بر نقش حیاتی گردشگری در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: متأسفانه در گذشته، فرآیند بررسی و تأیید طرحهای متقاضی تسهیلات با چالشهایی روبرو بود. در برخی موارد، شاهد دخالتهای غیرکارشناسی در روند تأیید طرحها از سوی بانکها بودیم که این امر خلاف قانون و مصوبات ابلاغی است.
زینالی با بیان اینکه تشخیص فنی و توجیه اقتصادی طرحهای گردشگری بر عهده کارشناسان میراث فرهنگی است، افزود: وظیفه بانک، صرفاً بررسی ضوابط بانکی، مانند ارائه ضمانتهای کافی و مدارک مورد نیاز است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان البرز به تلاشهای اخیر برای اصلاح این رویه اشاره کرد و گفت: برای تسهیل امور سرمایهگذاران و همچنین افزایش شفافیت در فرآیندها، اقدام به راهاندازی سامانه الکترونیکی اعطای تسهیلات کردیم. این سامانه با هدف حذف ارتباط مستقیم سرمایهگذار با کارمندان و مسئولان، و در نتیجه کاهش فساد، طراحی شده است.
او در پایان، تأکید کرد که مراحل اولیه این طرح در حال انجام است و با تکمیل پنج امضای مورد نیاز از سوی مسئولان ذیربط، این سامانه به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.
زینالی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح، شاهد رشد چشمگیر سرمایهگذاری و توسعه پایدار در بخش گردشگری استان البرز باشیم