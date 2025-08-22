رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان طالقان از کشف پیکر دو سرنشین موتورسیکلت سقوط کرده در منطقه پرچوک طالقان محدوده روستا دهدر در بالاطالقان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کلاته گفت: پس از اطلاع‌رسانی مردمی مبنی بر مشاهده یک دستگاه موتورسیکلت در عمق دره، بلافاصله تیم‌های امدادونجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان طالقان به همراه نیروهای آتش‌نشانی، پلیس، پرسنل محیط‌زیست و عوامل شهرداری در محل حاضر شدند.

او افزود: متأسفانه بررسی‌های اولیه نشان داد که سرنشینان موتورسیکلت در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند. با تلاش مشترک تیم‌های امدادی و دستگاه‌های همکار، پیکر جانباختگان از دره منتقل و جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان طالقان در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از همکاری و حضور به‌موقع نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی در این عملیات قدردانی کرد .

او خاطرنشان ساخت: جاده‌های کوهستانی طالقان دارای پیچ‌های تند و پرتگاه‌های خطرناک هستند، از این‌رو توصیه می‌شود شهروندان و مسافران، به‌ویژه افرادی که آشنایی کافی با این مسیرها ندارند، از تردد غیرضروری در محورهای خلوت خودداری کرده و همواره با رعایت نکات ایمنی و احتیاط کامل سفر کنند.

