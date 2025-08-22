رئیس‌جمهور بلاروس، با انتقاد از وابستگی نظامی اروپا به آمریکا، گفت که این قاره بدون سلاح‌ها و حمایت مالی واشنگتن قادر به جنگیدن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس تاکید کرد که اروپا از نظر نظامی و صنعتی به قدری به آمریکا وابسته است که بدون سلاح‌های آمریکایی نمی‌تواند بجنگد.

لوکاشنکو امروز، جمعه، در مینسک به خبرنگاران گفت: «اگر اوکراینی‌ها پیشنهاد‌های آمریکایی‌ها را نپذیرند، دونالد ترامپ می‌تواند به آنها بگوید: بروید و بجنگید (بدون حمایت آمریکا). اما پیروزی بدون پول و سلاح آمریکایی غیرممکن است.»

او افزود: بدون سلاح‌های آمریکایی، اروپا اصلا نمی‌تواند بجنگند، تصور کنید چقدر به آمریکا وابسته شده‌اند، بدون اینکه مجموعه صنعتی نظامی خود را توسعه دهند.

او ادامه داد: «بله، آنها چند تانک دارند، تعداد کمی؛ و چیز‌های دیگری، حتی سلاح هسته‌ای. آنها فقط یک پنجم یا یک هفتم سلاح‌های روسیه را دارند. آنها این سلاح‌ها را دارند، اما فقط برای خودشان.»

وی تأکید کرد: «به همین دلیل است که دونالد اینگونه رفتار می‌کند. گاهی اوقات خوشایند نیست، اما چه باید کرد؟ شما وابسته شده‌اید و حالا باید عواقب کارهایتان را تحمل کنید. علاوه بر این، شما فرصت داشتید که جنگ را از سال ۲۰۱۵ متوقف کنید (با توافق‌نامه‌های مینسک). اما شما در مینسک جمع شدید تا روسیه را فریب دهید. اشکالی ندارد، آن زمان روسیه را فریب دادید؛ و حالا این عواقب آن است.»

منبع: آر تی

برچسب ها: الکساندر لوکاشنکو ، اروپا و آمریکا
خبرهای مرتبط
«هفت کوتوله در برابر ترامپ»؛ طعنه گزنده روزنامه ایتالیایی به سران اروپا
لوکاشنکو: تحریم‌های غرب علیه بلاروس و ایران «تروریسم اقتصادی» است
کنایه مدودف به ناتوانی سران اروپا مقابل ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
آخرین اخبار
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد