باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که انتظار می‌رود حمله جدید این رژیم به شهر غزه در اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهریور) آغاز شود.

این شبکه ادعا کرد از حدود یک میلیون فلسطینی که در حال حاضر در شهر غزه هستند، خواسته شده تا روز یکشنبه آنجا را ترک کنند.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل و مقامات دیگر در تلاشند تا آغاز عملیات را تسریع کنند. در همین حال، ارتش اشغالگر می‌خواهد ابتدا اقداماتی را برای محافظت از اسرا و نظامیان انجام دهد و از حمایت برخی کشور‌ها برای این عملیات اطمینان حاصل کند.

کانال ۱۲ گزارش داد که با وجود بن‌بست آشکار در مذاکرات آتش‌بس، انتظار می‌رود رژیم اسرائیل در روز‌های آینده مذاکره‌کنندگانی را برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس اعزام کند و افزود که گفت‌و‌گو‌ها برای تعیین زمان و مکان مذاکرات آغاز شده است.

این شبکه می‌گوید مشخص نیست که مذاکرات جدید کجا برگزار می‌شود و ممکن است در مکانی غیر از دوحه یا قاهره باشد.

نتانیاهو شب گذشته گفت که دستور آغاز فوری مذاکرات برای آزادی همه اسرا در غزه و پایان جنگ در این باریکه را داده است. با این حال، او گفت که توافق درباره غزه باید بر اساس شرایط مورد پذیرش اسرائیل باشد. ظاهراً اشاره او به تصمیمی است که اوایل این ماه توسط کابینه رژیم تصویب شد و بر اساس آن تل‌آویو تنها در صورتی با پایان دادن به جنگ موافقت خواهد کرد که حماس همه اسرا را یکجا آزاد کرده و تسلیم شود.

رژیم اسرائیل در حالی قصد دارد حملات خود را در غزه گسترش دهد که نزدیک به دو سال جنگ سبب فرسودگی ارتش آن شده است. موسسه مطالعات امنیت ملی این رژیم امروز در گزارشی خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد و اعلام کرد که باید استراتژی در قبال غزه دور از گزینه‌های افراطی مطرح شده، مورد بازنگری قرار گیرد. در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل جنگ غزه، (رژیم) اسرائیل در بحرانی بین‌المللی گرفتار شده که جایگاه جهانی آن را تهدید و روابطش را تضعیف می‌کند. از طرفی به دلیل فشار جنگ، ارتش فرسوده شده و این امر در آسیب به نیرو‌ها و تضعیف انضباط عملیاتی مشخص است.

منبع: تایمز اسرائیل