باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -سرهنگ‌ حقیقت در یادواره شهدای روستای خانقاه و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه امنیت جامعه را مرهون خون پاک شهدا و از جان‌گذشتگی نیرو‌های مسلح عنوان کرد و گفت:دفاع مقدس ۱۲ روزه تجربه‌ها و دستاورد‌های ارزشمندی برای کشورمان به همراه داشت و یکی از این دستاورد‌ها تقویت انسجام ملی و وحدت ملت ایران بود.

سرهنگ‌ حقیقت افزود:تلاش جهادی نیرو‌های مسلح ، سیاست راهبردی و داهیانه مقام معظم رهبری و همچنین پشتیبانی ستودنی مردم باعث شد اسرائیل و آمریکا در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بمانند.

وی تصریح کرد: نهضت عاشورا به ما درس آزادگی و مقابله با زورگویی و ظلم را آموخته و ما با الهام از آموزه‌های دینی و نهضت عاشورا با تمام قوا در مقابل دشمن‌متجاوز ایستادیم و پیروز میدان شدیم.

فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر تصریح کرد: جنگ‌های احد و بدر در صدر اسلام تا جنگ‌های عصر حاضر درس‌های تاریخی بسیار بزرگی برای ما دارد و اینکه نباید به وعده‌های دروغین دشمن اعتماد کرد و باید با تمام قوا در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی کرد.