عزاداری سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در خوشه مهر برگزار شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -به مناسبت ۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) آیین‌های سوگواری و عزاداری در خوشه مهر بناب برگزار شد.

 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

 

 
برچسب ها: رحلت پیامبر ، مراسم عزاداری
خبرهای مرتبط
اجتماع عزاداران تبریزی در سالروز رحلت پیامبر اکرم
آذربایجان شرقی عزادار رحلت پیامبر
آذربایجان شرقی غرق در عزای رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آذربایجان شرقی می‌تواند شتاب دهنده توسعه روابط ایران و ترکیه باشد
درگذشت مادر شهیدان زمانی ثانی در مرند
آخرین اخبار
درگذشت مادر شهیدان زمانی ثانی در مرند
آذربایجان شرقی می‌تواند شتاب دهنده توسعه روابط ایران و ترکیه باشد
قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین تزوکا