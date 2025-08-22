شرکت آبفای قم اعلام کرد:به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب فردا در برخی مناطق دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان قم آمده است:جریان آب فردا شنبه یکم شهریورماه  در  شهرک قدس خیابان ولیعصر کوچه‌های زوج از کوچه ۲ الی کوچه ۵۰ خیابان آوینی شمالی کوچه ۲ تا کوچه ۶ خیابان آوینی جنوبی کوچه‌های ۱ تا ۱۰ چمران شمالی خیابان پاسداران  خیابان ولیعصر کوچه‌های فرد از کوچه ۴۱ تا کوچه ۱۰۳ خیابان قدوسی کوچه های فرد از کوچه ۱ تا کوچه ۱۹ خیابان شهید ستار یکه زارع  از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های در شهر‌ها و روستا‌های استان است.

برچسب ها: قطعی آب ، شرکت آب و فاضلاب قم
خبرهای مرتبط
اطلاعیه قطع آب در برخی مناطق قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عزاداری خادمان حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)+فیلم
آخرین اخبار
عزاداری خادمان حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)+فیلم
احیای ۳۵۰ واحد تولیدی و بهره‌برداری از ۵۲ پروژه جدید در قم
فرودگاه قم به کجا رسید؟
مصدومیت شدید کودک ۹ ساله بر اثر واژگونی موتورسیکلت در قم
نرخ بیکاری قم پایین‌تر از میانگین کشوری
کاهش بیش از ۱۰ درصدی ورود خودرو به قم
طرح واکسیناسیون تب برفکی در قم آغاز شد
تجلیل از خانواده شهید دکتر شیروانی همزمان با روز پزشک
دانشنامه اینترنتی امام رضا (ع) با ۵۷۵ مطلب در فضای مجازی منتشر شد
آغاز هفته دولت در استان قم با ادای احترام به شهدا
قطعی برق در قم رسماً سه ساعت شد