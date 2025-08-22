باشگاه خبرنگاران جوان _ در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان قم آمده است:جریان آب فردا شنبه یکم شهریورماه در شهرک قدس خیابان ولیعصر کوچههای زوج از کوچه ۲ الی کوچه ۵۰ خیابان آوینی شمالی کوچه ۲ تا کوچه ۶ خیابان آوینی جنوبی کوچههای ۱ تا ۱۰ چمران شمالی خیابان پاسداران خیابان ولیعصر کوچههای فرد از کوچه ۴۱ تا کوچه ۱۰۳ خیابان قدوسی کوچه های فرد از کوچه ۱ تا کوچه ۱۹ خیابان شهید ستار یکه زارع از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.
تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانیهای در شهرها و روستاهای استان است.