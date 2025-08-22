باشگاه خبرنگاران جوان - عماد نجار کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به نسل کشی رژیم صهیونی در غزه بیان کرد: قحطی ماه‌هاست که بر غزه حاکم است. این شرایط غیرانسانی و قحطی ساختگی که از سوی رژیم صهیونیستی بر جمعیت دو میلیونی این باریکه تحمیل شده، ماه‌هاست که در این منطقه استیلا دارد. اما این مجامع به اصطلاح بین‌المللی، حقوق بشری و مدعی رعایت شرایط جهانی، هیچ‌یک کلامی بر زبان نیاوردند و در سکوتی خفت‌بار، شرایط را نادیده می‌گرفتند.

وی ادامه داد: تمامی این مجامع جهانی، سازمان‌ها و نهادها در جهت حمایت از این رژیم و پشتیبانی از این کشتار گام برمی‌دارند. حتی کمک‌های آمریکایی که توسط هواپیماها برای مردم غزه ارسال می‌شود، خود به عاملی برای تلفات بیشتر بدل شده است. چترهای این بسته‌ها با سرعت کنترل‌نشده فرود می‌آیند و مردمی که ماه‌هاست از گرسنگی رنج می‌برند، برای دستیابی به غذا هجوم می‌برند. آمار تلفات ناشی از گرسنگی بسیار بالاست و در این میان، گاهی بسته‌های سنگین مواد غذایی بر سر مردم فرود آمده و منجر به شهادت آن‌ها می‌شود. این بدان معناست که از هر جهت، وضعیت بحرانی است؛ چه از این لحاظ که هیچ‌کس برای شکستن این محاصره و کمک‌رسانی اقدامی نمی‌کند، چه از لحاظ ارسال تسلیحات نظامی برای رژیم صهیونیستی جهت کشتار بیشتر مردم غزه، و چه از لحاظ حمایت اقتصادی از این رژیم جنایتکار برای به تعویق انداختن روند زوال آن. همچنین، از هیچ مسیری، نه از سمت مصر و نه از سمت تحت کنترل رژیم صهیونیستی، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه داده نمی‌شود. در چنین شرایطی، این مجامع و حکام جهانی هیچ اقدام واقعی برای مردم غزه انجام نمی‌دهند.

نجار با اشاره به وضعیت درون ارتش صهیونی بیان کرد: فراخوان نیروهای احتیاطی که سنشان بالای ۴۵ تا ۵۰ سال است، حاکی از آن است که این رژیم از لحاظ نیروی نظامی با بحران شدیدی مواجه است. اقداماتی که از سوی نظامیان این رژیم شاهد هستیم، از جمله تلفات بالا، عدم آشنایی با سیستم‌های نظامی نوین و همچنین مهاجرت معکوس که در سرزمین‌های اشغالی افزایش شدیدی یافته، فشاری مضاعف بر سیستم نظامی آن وارد می‌کند. به همین دلیل، رژیم صهیونیستی به استخدام مزدوران خارجی روی آورده است و با پرداخت حقوق‌های بالا، از آن‌ها برای جنگیدن علیه مردم غزه و به شهادت رساندن آن‌ها استفاده می‌کند. این یک روی ماجراست. در سوی دیگر، گاهی در اخبار مشاهده می‌کنیم که برخی مقامات، چهره‌های سیاسی یا فعالان رسانه‌ای و تحلیل‌گران، اظهارنظرهایی می‌کنند. نباید به این افراد به چشم چهره‌هایی صلح‌طلب یا مخالف جنگ نگریست که قصد دارند از فشار جنگ بر غزه بکاهند؛ این‌ها بخشی از رقابت‌های سیاسی داخلی هستند.



وی خاطر نشان کرد: باید یک موضوع را در نظر بگیریم: روند کشتار، جنایت، یهودی‌سازی، شهرک‌سازی، و تغییر بافت جمعیتی در نوار غزه یا دیگر سرزمین‌های فلسطین و تصرف بیشتر این اراضی، و همچنین اقدام علیه محور مقاومت، یک موضوع نهادینه‌شده در رژیم صهیونیستی است. فرقی نمی‌کند چه کسی در رأس قدرت باشد؛ چه یائیر لاپید بیاید و چه نتانیاهو بر مسند باشد. چهره‌ای که امروز به شدت مخالف نتانیاهو است، یعنی یائیر لاپید، یا حتی فردی که سعی کرده از خود چهره‌ای سفید و ضد جنگ به نمایش بگذارد، وقتی بر این مسند بنشیند، قطعاً همین روند را دنبال خواهد کرد. اظهارنظرهایی که امروز از آن‌ها شاهد هستیم، صرفاً با هدف حذف نتانیاهو و کسب کرسی‌های بیشتر در پارلمان برای تشکیل کابینه خودشان است.