به گفته رئیس پارک علم و فناوری قم، بیش از ۲۷۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در استان فعال هستند، اما با کمبود شدید فضای کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - خیر الله رهسپارفرد گفت:۲۷۰ شرکت دانش‌بنیان فناور  با بیش از ۲۶۰۰ نخبه و فناور، زیر نظر پارک علم و فناوری استان فعالیت می‌کنند. 

 او افزود:ین مجموعه‌ها با وجود تولید ارزش‌افزوده قابل‌توجه در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی، همچنان در فضای کاری نامتناسب و زیرساخت‌های ناکافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری قم، این شرکت ها  با کمبود شدید فضای کاری، زیرساخت‌های ناکافی، بازاریابی و فروش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او افزود:هم‌اکنون بیش از ۳۰ شرکت در صف دریافت یا توسعه فضای کاری قرار دارند، در حالی که سرانه فضای کاری استاندارد (۸ متر برای هر نفر) در قم تأمین نشده است. 

 مدیران برخی شرکت‌ها نیز تاکید کردند که با وجود ظرفیت‌های بالا، کمبود زیرساخت‌ها باعث مهاجرت شرکت‌ها به استان‌های همجوار شده است.

 از سوی دیگر، معاون اقتصادی استانداری قم تأکید کرد که با وجود همه این محدودیت‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان قم با حداقل امکانات بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کرده‌اند و هماهنگی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات ضروری است.

تضاد میان ظرفیت‌های انسانی و شرایط محیطی، نه‌تنها مانع شکوفایی اقتصادی است، بلکه انگیزه نخبگان را نیز فرسوده می‌کند.

برچسب ها: شرکت های دانش بنیان ، پارک علم و فناوری قم
