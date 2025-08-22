باشگاه خبرنگاران جوان ـ فدراسیون کوهنوردی اعلام کرد: در پی اعلام شرکت «آکسای» و فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان مبنی بر مفقود شدن دو کوهنورد ایرانی در این کشور، دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر و معاونت توسعه ورزش قهرمانی را مأمور پیگیری کرد.
از ساعات نخست اطلاعیابی، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از طریق امور بینالملل وزارت ورزش و جوانان ارتباط لازم را با سفارت جمهوری اسلامی ایران در «بیشکک» برقرار کرده و موضوع در حال پیگیری بوده است.
لازم به ذکر است، خانم «مریم پیلهوری» و آقای «حسن آقالو» بدون هماهنگی و اطلاع فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشورمان، به صورت شخصی عازم قرقیزستان شده و قصد صعود به قله «پوبدا» مرتفعترین کوه این کشور با ارتفاع ۷۴۳۹ متر را داشتند.
بر اساس گزارشها، تجهیزات و لوازم ایشان در تاریخ ۲۱ مردادماه توسط گروهی از کوهنوردان روس مشاهده شده و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.