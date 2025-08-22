باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:استان‌های واقع در نوار شمالی کشور بارش باران را شاهد بودند.

وی ادامه داد: امشب در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، شمال اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ داد.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

وی ادامه داد:طی این پنج روز در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل، ورزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

او گفت: همچنین طی دو روز آینده در مناطق شمال‌غرب، غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی افزود: امشب شرق دریای عمان، شنبه و یکشنبه تنگه‌هرمز و دریای عمان و طی دو روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.