موشک شلیک‌شده از یمن به سمت مرکز اسرائیل، آژیر خطر را در تل‌آویو به صدا درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که «موشک یمن در هوا به چند پرتابه تقسیم شد اما بالاخره رهگیری شد و پایان یافت.»

همچنین، اورژانس رژیم تروریستی اسرائیل از «مصدومیت تعدادی از شهرک‌نشینان بر اثر هجوم به سمت پناهگاه‌ها پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در پی شلیک موشک از یمن» خبر داد و تأیید کرد که «ترکش‌های ناشی از رهگیری موشک، در شهرک جیناتون واقع در شرق فرودگاه بن‌گوریون سقوط کرده است.»

پیش از این، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرده بود که «تلاش‌ها برای رهگیری موشکی که از یمن به سمت مرکز اسرائیل شلیک شده، در جریان است و نتایج در دست بررسی است.»

منبع: النشره

برچسب ها: موشک یمن ، فرودگاه بن گوریون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا قوت ای دلیر مردان بشر دوست یمنی
