باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) محدوده ولی آباد ، محور هراز مسیر(رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر(شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل شاهاندشت تا رینه گزارش شده است‌.

وی ادامه داد: تردد روان در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) ، محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ضمنا محورهای چالوس و فیروزکوه دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گقت:ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل فردیس گزارش شده است.

او گفت: مه گرفتگی در برخی از محورهای استان مازندران و وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استان های تهران ، مرکزی ، خوزستان ، فارس ، بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان‌گزارش شده است.