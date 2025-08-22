باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی گفت: این پیروزی امیدبخش که حاصل تلاش شبانه‌روزی جوانان نخبه و آینده‌ساز این مرز و بوم است، گواه این است که نسل جوان ما در هر عرصه‌ای که اراده کند، می‌تواند بدرخشد و پرچم پرافتخار ایران را بر بالاترین قله‌های پیشرفت و سربلندی به اهتزاز درآورد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درخشش افتخارآمیز تیم ملی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان قهرمانی برای دومین سال پیاپی، بار دیگر دانش، پشتکار و همت بلند جوانان کشورمان را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت و موجب مباهات و سرافرازی آحاد ملت ایران شد.

این پیروزی امیدبخش که حاصل تلاش شبانه‌روزی جوانان نخبه و آینده‌ساز این مرز و بوم است، گواه این است که نسل جوان ما در هر عرصه‌ای که اراده کند، می‌تواند بدرخشد و پرچم پرافتخار ایران را بر بالاترین قله‌های پیشرفت و سربلندی به اهتزاز درآورد.

بی‌تردید این موفقیت ارزشمند حاصل زحمات بی‌شائبه خانواده‌های فهیم این دانش‌آموزان، مربیان پرتلاش و تمامی دست‌اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت است که با تعهد و احساس مسئولیت، بستر‌های رشد و شکوفایی را فراهم نموده‌اند.

دولت وفاق ملی با باور به توانمندی‌های فرزندان کشورمان، در حمایت از استعداد‌های درخشان و تبدیل ایران به قطب علم و فناوری منطقه عزمی جدی داشته و اهتمام خواهد ورزید.

اینجانب این پیروزی را به همه مردم ایران، به ویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تداوم موفقیت این عزیزان را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران