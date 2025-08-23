رئیس جمهور آمریکا شمار اسرای صهیونیستی که در غزه زنده مانده‌اند را کمتر از ۲۰ نفر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دفتر بیضی شکل خود به خبرنگاران گفت که کمتر از ۲۰ اسیر اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شوند، زنده هستند. این آمار کمتر از چیزی است که مقامات صهیونیست اعلام کرده‌اند.

او گفت: «بنابراین آنها (جنبش حماس) اکنون ۲۰ نفر را دارند، اما این ۲۰ نفر در واقع ۲۰ نفر نیستند، زیرا چند نفر از آنها دیگر در این دنیا نیستند».

حماس بارها اعلام کرده که اسرای اسرائیلی در غزه هستند و بنابراین از حملات این رژیم یا کارزار ایجاد گرسنگی آن در امان نخواهند بود. این جنبش می‌گوید نخست وزیر رژیم اسرائیل این اسرا را قربانی خواسته‌های خود کرده است. 

آمار اسرای اسرائیلی در حالی از سوی ترامپ بیان می‌شود که خانواده این اسرا فشار را بر کابینه رژیم اسرائیل افزایش داده‌اند. این خانواده‌ها روز گذشته از کابینه رژیم خواستند که توافق مبادله اسرا و آتش‌بس در غزه را که توسط حماس پذیرفته شده است، بپذیرد. بار، دختر مانی گودارد که جسد او در غزه است، گفت: «کسانی که به پیشنهادی که (توسط میانجی‌ها ارائه شده بود) و کابینه آن را تأیید کرده بود پاسخ ندادند، در واقع تصمیم گرفتند که اسرا را قربانی کنند.»

حماس ابتدای این هفته اعلام کرد که با پیشنهاد میانجی‌ها برای آتش‌بس ۶۰ روزه موافقت کرده است، اما رژیم اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

همچنین، ابتدای این هفته معترضان صهیونیست در مخالفت با سیاست‌های کنونی کابینه در قبال غزه، دست به اعتصاب و اعتراضات شدید در سرزمین‌های اشغالی زدند. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که خانواده‌ها و حامیان اسرای اسرائیلی، اعتصاب سراسری خود را با شعار «اعتراض به گسترش جنگ در غزه به جای توافق برای آزادی اسرا» پیش می‌برند.

خانواده‌های اسرا و حامیانشان معتقدند اسرائیل به‌جای تمرکز بر مذاکره برای آزادی اسرا، جنگ را گسترش داده است.

منبع: تایمز اسرائیل

