باشگاه خبرنگاران جوان ـ باشگاه اینتر از جذب دائمی اندی دیوف خبر داد و اعلام کرد او پیراهن شماره ۱۷ را میپوشد. به گزارش منابع غیر رسمی، نراتزوری ۲۰ میلیون یورو به لانس پرداخت میکند که این رقم با احتساب پاداشها تا ۲۵ میلیون یورو قابل افزایش است. قرارداد این بازیکن ۲۲ ساله نیز ۵ ساله و با دستمزد ۲ میلیون یورویی خواهد بود.
دیوف که با ۱۴ میلیون یورو و بهعنوان جانشین سکو فوفانا از بازل به لانس پیوست، در تابستان ۲۰۲۴ با تیم ملی فرانسه نائب قهرمان المپیک شد. دیوف محصول آکادمی پاری سن ژرمن است و سابقه بازی در رن را هم دارد. او در ۶۸ بازی برای لانس آمار ۲ گل و ۲ پاس گل را ثبت کرد.