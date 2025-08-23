کارشناس غرب آسیا گفت: سیاستی که آمریکا و اسرائیل به دولت نواف سلام تحمیل کردند، نشان می‌دهد غرب به دنبال تغییراتی در مقاومت است تا رژیم صهیونی توسعه‌طلبی‌اش را دنبال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع خلع سلاح حزب الله بیان کرد: ساختار حاکمیتی در لبنان یک ساختار طایفه‌ای-قومیتی است و بر اساس آن توافق‌نامه طائف شکل گرفته است که بر مبنای آن، ریاست مجلس به شیعیان، ریاست جمهوری به مسیحیان و نخست‌وزیری به اهل سنت تعلق می‌گیرد. همواره میان این طوائف رقابت وجود داشته و مسائل مختلفی با یکدیگر داشته‌اند که به شکل‌گیری جنگ‌های داخلی در طول سالیان منجر شده است.

وی ادامه داد: یکی از نقش‌های مثبت مقاومت حزب‌الله این بود که توازن قدرت را در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. این توازن، هم از وقوع جنگ داخلی جلوگیری کرد و هم مانع از آن شد که صهیونیست‌ها تهدیدی جدی برای اشغال جنوب لبنان باشند. سیاستی که آمریکا و اسرائیل به دولت نواف سلام تحمیل کردند، نشان می‌دهد که غرب به دنبال ایجاد تغییراتی در قدرت دفاعی مقاومت است تا رژیم صهیونیستی بتواند به راحتی توسعه‌طلبی خود را در جنوب لبنان و دیگر کشورها، از جمله سوریه، دنبال کند.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی افزود: قطعاً حزب‌الله، همان‌طور که شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله، اعلام کرد، زیر بار چنین خفت و خواری و تحویل سلاح نخواهد رفت، تا زمانی که تهدید رژیم صهیونیستی وجود دارد. اگر ارتش لبنان نیز بخواهد با زور اعمال قدرت کند — امری که هنوز وقوع آن مشخص نیست — قطعاً یک جنگ داخلی در لبنان در پیش خواهد بود.

کنعانی مقدم در پایان خاطر نشان کرد: البته سفر آقای لاریجانی، که در آن هم سیاست‌های ایران در حمایت از حاکمیت لبنان و حزب‌الله اعلام شد و هم مخالفت با تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی مورد تأکید قرار گرفت، می‌تواند یک پل ارتباطی میان حزب‌الله و حاکمیت لبنان باشد و مانع از گسترش بحران در داخل این کشور شود. اگر دولت لبنان عقلانیتی به خرج دهد، قطعاً از این فرصت استفاده کرده و مسائل و مشکلات خود را با حزب‌الله حل‌وفصل می‌کند. در غیر این صورت، پس از ورود به یک جنگ داخلی، آنگاه از ایران درخواست وساطت خواهند کرد تا جنگ پایان یابد.

برچسب ها: سیاست خارجی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
مهمانپرست:
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
رایزن پیشین جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان:
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان :
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
نیرو‌های گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی مسلح می‌شوند
رئیس اداره اطلاعات پنتاگون اخراج شد
کارشناس مسائل بین الملل:
روسیه در موضع تهاجمی قرار دارد، در حالی که اوکراین دفاع می‌کند
کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت و گوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان:
موضوع خلع سلاح حزب الله پروژه صهیونی است
خشم ترامپ از حمله اوکراین به خطوط انتقال نفت دروژبا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یعنی دولتمندان لبتان نمی فهمند
چی بنفع لبنان و امینت شون است که امریکا و صهیونیست ها و عربستان بهشون دیکته کنند
خلع سلاح حزب الله و مابقی بنفع کیست!!!!!؟؟؟؟
معلومه فرقه تروریستی و جلاد و کودک کش صهیونیست
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
نواف سلام و عون باید به امینت و تمامیت اراضی لبنان
اهمیت دهند نه به فشار امریکا .عربستان و صهیونیست ها
معلومه که خلع سلاح حزب الله و مابقی
بنفع رژیم نازی و تروریستی و اپارتاید صهیونیستی است
و همین الان که بیش از 3 هزار بار صهیونیست ها اتش بس
با لبنان را شکسته اند
ایا صدایی از عربستان و امریکا در امده.!!!!؟؟؟؟
اینجا وظیفه مردم لبنان است که همشون بجز گروه مسیحی جیعجع ..به پشتبانی و حمایت از خزب الله و گروه مسلح فلیسطینی بر ایند
محکوم کرده اند
۱
۱
پاسخ دادن
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
آخرین اخبار
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک
موضع گیری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی
سپاه در آمادگی کامل به سر می‌برد
ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان در دستور کار این هفته مجلس