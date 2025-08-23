باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع خلع سلاح حزب الله بیان کرد: ساختار حاکمیتی در لبنان یک ساختار طایفه‌ای-قومیتی است و بر اساس آن توافق‌نامه طائف شکل گرفته است که بر مبنای آن، ریاست مجلس به شیعیان، ریاست جمهوری به مسیحیان و نخست‌وزیری به اهل سنت تعلق می‌گیرد. همواره میان این طوائف رقابت وجود داشته و مسائل مختلفی با یکدیگر داشته‌اند که به شکل‌گیری جنگ‌های داخلی در طول سالیان منجر شده است.

وی ادامه داد: یکی از نقش‌های مثبت مقاومت حزب‌الله این بود که توازن قدرت را در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. این توازن، هم از وقوع جنگ داخلی جلوگیری کرد و هم مانع از آن شد که صهیونیست‌ها تهدیدی جدی برای اشغال جنوب لبنان باشند. سیاستی که آمریکا و اسرائیل به دولت نواف سلام تحمیل کردند، نشان می‌دهد که غرب به دنبال ایجاد تغییراتی در قدرت دفاعی مقاومت است تا رژیم صهیونیستی بتواند به راحتی توسعه‌طلبی خود را در جنوب لبنان و دیگر کشورها، از جمله سوریه، دنبال کند.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی افزود: قطعاً حزب‌الله، همان‌طور که شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله، اعلام کرد، زیر بار چنین خفت و خواری و تحویل سلاح نخواهد رفت، تا زمانی که تهدید رژیم صهیونیستی وجود دارد. اگر ارتش لبنان نیز بخواهد با زور اعمال قدرت کند — امری که هنوز وقوع آن مشخص نیست — قطعاً یک جنگ داخلی در لبنان در پیش خواهد بود.

کنعانی مقدم در پایان خاطر نشان کرد: البته سفر آقای لاریجانی، که در آن هم سیاست‌های ایران در حمایت از حاکمیت لبنان و حزب‌الله اعلام شد و هم مخالفت با تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی مورد تأکید قرار گرفت، می‌تواند یک پل ارتباطی میان حزب‌الله و حاکمیت لبنان باشد و مانع از گسترش بحران در داخل این کشور شود. اگر دولت لبنان عقلانیتی به خرج دهد، قطعاً از این فرصت استفاده کرده و مسائل و مشکلات خود را با حزب‌الله حل‌وفصل می‌کند. در غیر این صورت، پس از ورود به یک جنگ داخلی، آنگاه از ایران درخواست وساطت خواهند کرد تا جنگ پایان یابد.



