زمان آن رسیده است، که رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس جای خود را به مدیری تازه‌نفس، متخصص و آشنا به استاندارد‌های روز فوتبال بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا درویش که از زمستان ۱۴۰۰  بر صندلی مدیرعاملی پرسپولیس نشست، بسیاری امیدوار بودند که تیم بتواند مسیر قهرمانی و ثبات مدیریتی را ادامه دهد. اما آنچه در عمل رخ داد، شیبی نزولی بود که ابتدا آرام و نامحسوس به نظر می‌رسید اما به تدریج شتاب گرفت و امروز دیگر به چشم همه هواداران می‌آید.

درویش در این چهار سال هر آنچه در چنته داشت ـ چه اندک تجربه مدیریتی، چه آزمون و خطاهای پرهزینه  را رو کرد. پرسپولیس اما تیمی نیست که با مدیریت سنتی و سلیقه‌ای اداره شود. فوتبال امروز بیش از هر زمان دیگر به علم روز، برنامه‌ریزی شفاف، منابع پایدار مالی و نگاه حرفه‌ای نیاز دارد؛ چیزی که در ساختار مدیریتی باشگاه به چشم نیامد.

علاوه بر این، هواداران پرسپولیس از عملکرد رضا درویش ناراضی هستند و چندین مرتبه جلوی درب باشگاه و ساختمان بانک شهر  مالک باشگاه تجمع کردند و خواستار اخراج درویش شدند، اما درخواست هواداران هنوز اجابت نشده است. 

رضا درویش مدتی پیش اعلام کرد که  استعفا داده است، اما هر بار با دادن قول هایی به هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که وضعیت را بهتر خواهد کرد  و بازیکنان خوبی خریداری می کند در  سمت مدیرعاملی ماندگار می شود. 

درویش در این چند سال مدیریتش کم اشتباه نداشته و جدیدترین سوتی که داده است مربوط به خرید سرژ اوریه مدافع راست ساحل عاجی  هست که قبل از عقد قرارداد  با این بازیکن، تست پزشکی و حتی آزمایش خون گرفته نشده است که در صورت مثبت بودن تست هپاتیتش با او قرارداد نبندند. 

در حالی که همگان تصور می کردند که رضا درویش از اشتباهاتش در نقل و انتقالات فصل گذشته درس گرفته است و دیگر آن اشتباهات را تکرار نمی کند، اما او با وجود اینکه شروع طوفانی در جذب بازیکن داشت، اما 9 وینگر به خدمت گرفت و در روز پایانی نقل و انتقالات هم قبل از خرید مهاجم،  با دادن غرامت به سردار دورسون  قرارداد مهاجم ترکیه ای  را فسخ کرد. 

ضمن اینکه پرسپولیس در بازی اول با فجرشهید سپاسی نشان داد که در چه پست هایی با کمبود بازیکن مواجه است، اما درویش نتوانست بازیکنان مدنظر هاشمیان را به خدمت بگیرد. همچنین باشگاه پرسپولیس با وجود مانور تبلیغاتی که در زمان خرید  سرژ اوریه داشته است، اما این بازیکن به علت ابتلا به هپاتیت فعلا نمی تواند بازی کند  و سرخپوشان در دفاع راست با چالش مواجه شدند. 

به هر حال هوادار پرسپولیس حق دارد بپرسد: چرا تیمی که باید در اوج بماند، آرام آرام از رقبا عقب نشست؟ چرا تصمیمات لحظه‌ای و نبود استراتژی بلندمدت جایگزین مدیریت علمی شد؟اکنون دیگر زمان آن است که درویش جای خود را به مدیری تازه‌نفس، متخصص و آشنا به استانداردهای روز فوتبال بدهد.

تیم پرسپولیس برای بازگشت به مسیر قهرمانی و سربلندی، بیش از هر چیز به تغییر در رأس مدیریت نیاز دارد. 

