سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت درباره حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت: ایران از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل درخواست می‌کند که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی بار دیگر در نامه‌ای دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت گفت: در ادامه نامه مورخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (A/۷۹/۹۷۸-S/۲۰۲۵/۴۸۹)، مایلم توجه فوری شما را به یک حمله شنیع تروریستی دیگر که توسط گروه مسلح تروریستی «جیش‌العدل» در جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته است، جلب کنم.

ایروانی افزود: در ساعات اولیه بعدازظهر امروز، ۲۲ اوت، در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، تروریست‌های مسلح جیش‌العدل به دو خودروی حامل مأموران انتظامی ایران یورش بردند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: این حمله بزدلانه منجر به شهادت پنج تن از مأموران پلیس گردید. گروه تروریستی جیش‌العدل مسئولیت این جنایت را آشکارا و بدون هیچ ابهامی بر عهده گرفته است.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: این جنایت در پی حمله وحشیانه تروریستی دیگری در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد، هنگامی که سه عضو مسلح جیش‌العدل حمله هماهنگ‌شده‌ای به ساختمان دادگستری در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، انجام دادند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: در آن حمله عمدی علیه غیرنظامیان، شش انسان بی‌گناه، از جمله یک مادر و نوزاد شش‌ماهه‌اش، به‌طرز فاجعه‌باری جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.

ایروانی تصریح کرد: این جنایات هولناک که عامدانه ماموران انتظامی، غیرنظامیان و حتی کودکان را هدف قرار داده‌اند، نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، محسوب می‌شوند. آنها بار دیگر ماهیت ضدانسانی، تروریستی و افراطی جیش‌العدل و تهدید جدی ناشی از آن علیه صلح و امنیت منطقه را آشکار می‌سازند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: این گروه تروریستی همچنان با پیوند‌ها و حمایت‌های داعش-خراسان و حامیان خارجی، در کمال مصونیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و دبیرکل درخواست می‌نماید که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم نمایند.

ایروانی در ادامه گفت: هرگونه معیار دوگانه یا رویکرد گزینشی در محکومیت تروریسم غیرقابل قبول است و صرفا اعتبار شورای امنیت را تضعیف می‌کند. افزون بر این، کسانی که حمایت، پناهگاه یا هرگونه تسهیل برای چنین گروه‌های تروریستی فراهم می‌آورند، مسولیت کامل جنایات آنان را بر عهده دارند و باید به‌طور کامل پاسخگو شناخته شوند.

سفیر ایران در سازمان ملل در پایان نامه خود افزود: موجب امتنان خواهند بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل بند ۱۱۰ دستور کار با عنوان «تدابیر برای محو تروریسم بین‌المللی» توزیع شود.

Iran (Islamic Republic of)
از سال 1396 تاکنون در هر جای سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، منطقه و جهان جنایتی رخ می دهد که دست ترامپ جنایتکار در کار است
۱۰:۲۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
از سال 1396 تاکنون در هر جای سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، منطقه و جهان جنایتی رخ می دهد که دست ترامپ جنایتکار در کار است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اعتراف سندرز: پول مالیات دهندگان آمریکایی نباید صرف ماشین جنگی نتانیاهو شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اگر ترامپ جنایتکار احساس پیروزی می‌کرد، تن به آتش‌بس نمی‌داد
۰۹:۰۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اگر ترامپ جنایتکار احساس پیروزی می‌کرد، تن به آتش‌بس نمی‌داد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار حق ندارد از حریم هوایی عراق علیه ایران استفاده کند.
اسرائیل جنایتکار حق ندارد از حریم هوایی عراق علیه ایران استفاده کند.
اسرائیل جنایتکار حق ندارد از حریم هوایی جمهوری آذربایجان باکو علیه ایران استفاده کند.
آمریکا جنایتکار حق ندارد از حریم هوایی قطر علیه ایران استفاده کند.
آمریکا جنایتکار حق ندارد از حریم هوایی عربستان سعودی علیه ایران استفاده کند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا و متحدانش، تروریسم، القاعده، داعش، تروریست‌های مسلح جیش‌العدل، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
از سال 2011 تاکنون هنوز هم که متأسفانه داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان، عراق و سوریه نابود نشده است و باز هم تهدیدی برای منطقه است
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان تهدیدی برای ایران محسوب می‌شود.

گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا و متحدانش در پاکستان تهدیدی برای ایران محسوب می‌شود.

گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا و متحدانش در عراق تهدیدی برای ایران محسوب می‌شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که از سال 1917 تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که از 28 مرداد ماه سال 1332 تاکنون در هر جای شهرهای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که از سال 1396 تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست ترامپ جنایتکار در کار است.
برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که از سال 1396 تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست ترامپ جنایتکار در کار است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که از 28 مرداد ماه سال 1332 تاکنون در هر جای شهرهای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
جیش‌الظلم همان تفکری است که رجایی و باهنر را ترور کرد/ تروریست ها ابزار عامل اجرایی طراحی‌های آمریکا و اسرائیل هستند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
شیوع تروریسم اگر در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای منطقه به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکاو متحدانش، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا مادر همه فسادها و عامل ناامنی و جنگ‌های جهان است
که آمریکا منشأ اصلی فساد، جنگ و ناامنی در جهان است و شکست این کشور در افغانستان غرور و سلطه‌جویی آن را در هم شکست.
آمریکا مادر همه فسادها و عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر جهان است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا، رژیم صهیونیستی، هر دو با کمک و حمایت مالی برخی کشورهای عربی و هم اسلامی در غزه جنایت می کنند و آدم می کشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بیگانگان نمی‌توانند با دست‌اندازی به منافع کشور‌های منطقه، منافع خود را تأمین کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سازمان ملل نماینده جنایتکاران جنگی در جهان بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جیش الظلم=داعش
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
داعش خراسان همچنان یک تهدید جدی در افغانستان، اروپا و آسیای میانه به شمار می‌رود
که داعش خراسان همچنان یک تهدید جدی در افغانستان، اروپا و آسیای میانه به شمار می‌رود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
از سال 2011 تاکنون هنوز هم که متأسفانه داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان، عراق و سوریه نابود نشده است و باز هم تهدیدی برای منطقه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سازمان ملل متحد خیانتکار خودش از سال 1357 تاکنون شریک جنایت های گروهک تروریستی ضد انقلاب و حامیانش بوده است. سازمان ملل متحد خیانتکار خودش از سال 1360 تاکنون شریک جنایت های گروهک تروریستی منافقین و حامیانش بوده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار خودش از سال 1357 تاکنون شریک جنایت های گروهک تروریستی ضد انقلاب و حامیانش بوده است. سازمان ملل متحد خیانتکار خودش از سال 1360 تاکنون شریک جنایت های گروهک تروریستی منافقین و حامیانش بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عربستان در دفاع از اسرائیل علیه حمله ایران مشارکت کرده است
۱۲:۳۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
عربستان در دفاع از اسرائیل علیه حمله ایران مشارکت کرده است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
عربستان تجهیزات به تروریست‌های جیش‌الظلم ارسال می‌کند.
عربستان دست کم سه هواپیما سلاح و تجهیزات به تروریست‌های جیش الظلم داده است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سازمانهای مردم فریب که خود ابر قدرتهای جهان آنرا خلق کردند تا هم راستای منافع خودشان عمل کنند در اصل این سازمانها برای خدمت چندتا کشور هست تا تمامی کشورها اسمش را باید بزارند سازمانهای چندملیتی نه جهانی ...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چشم بهشون میگم.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سازمان ملل خیلی سیاست دوگانه و چند گانه دارد
منتطر عکس العمل امریکا .اروپا و صهیونیست ها می ماند
و بعد ممکنه احساس نگرانی کند
از این بیشتر نمیره
در اصل مترسک شالیزاز هستند و بس
برای حلوگیری از نسل کشی و جنایت جنگی ..چکار کرده !!!!؟؟؟؟ ..تحریم و اخراج نماینده صهیونیست ها کرده!!!!!؟؟؟؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
شورای امنیت سازمان ملل باید منتظر درخواست محکومیت
این جنایت تروریستی از سوی ایران باشد ؟! یا خودش باید
به فوریت آنرا محکوم نماید ؟!!!
۱
۲
پاسخ دادن
Norway
ناشناس
۰۸:۳۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خب محکوم کردن خشک و خالی که مشکلی را حل نمی کند . اگه دلت به فقط به محکوم کردن باشه که شورای امنیت و سازمان ملل ، هزار بار محکوم می کنند .
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر جیش العدل تروریست ،مرگ بر مزدوران وطن فروش خائن
۱
۱۲
پاسخ دادن
