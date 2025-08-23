یک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش در واکنش به اعلام قطحی در غزه معتقد است اکنون زمان اقدام است و به آتش بس فوری نیاز داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سخنگوی سازمان ملل گفت: دبیرکل سازمان ملل معتقد است «در لحظه‌ای که به نظر می‌رسد دیگر هیچ واژه‌ای برای توصیف جهنم زنده غزه باقی نمانده، واژه‌ای تازه اضافه شده است: قحطی.»

«دنی یلا گروس» این سخنگوی سازمان ملل افزود: دبیرکل سازمان ملل می‌گوید این یک معما نیست؛ این یک فاجعه ساخته دست بشر، یک کیفرخواست اخلاقی و شکست خود بشریت است. قحطی فقط مربوط به غذا نیست؛ بلکه فروپاشی عمدی سیستم‌های مورد نیاز برای بقای انسان است.

معاون سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد: دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه مردم گرسنه هستند، کودکان می‌میرند و کسانی که وظیفه اقدام دارند، شکست می‌خورند، تاکید کرد که اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، طبق قوانین بین‌المللی تعهدات صریحی دارد، از جمله وظیفه تامین غذا و تجهیزات پزشکی برای مردم.

گروس افزود: دبیرکل سازمان ملل تاکید می‌کند که «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد. دیگر هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و زمان اقدام فردا نیست، اکنون است. ما به آتش‌بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم.»

این سخنگوی سازمان ملل همچنین گفت: همکاران ما در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) بار دیگر یادآور شدند که غیرنظامیان بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل می‌شوند و با شدت گرفتن حملات در سراسر نوار غزه، شمار مجروحان به‌طور گسترده در حال سرازیر شدن به بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها است.

گروس ادامه داد: ما و شرکای بشردوستانه همچنان نسبت به پیامد‌های فاجعه‌بار افزایش حملات در شهر غزه برای جمعیت غیرنظامی هشدار می‌دهیم. شب گذشته و در ساعات اولیه امروز، گزارش‌هایی از حملات متعدد در مناطق جبالیا البلد و انزله منتشر شد. به‌گفته نهاد‌های ناظر بر جابجایی جمعیت در نوار غزه، در نتیجه این حملات حدود ۹۰۰ نفر این مناطق را ترک کرده و به سمت محله شیخ رضوان و بخش‌های غربی شهر غزه حرکت کرده‌اند.

معاون سخنگوی سازمان ملل افزود: ما بار دیگر به تمامی طرف‌های درگیر یادآور می‌شویم که طبق حقوق بین‌الملل موظف به حفاظت از غیرنظامیان هستند، از جمله کارکنان امدادی و افرادی که قادر به ترک محل نیستند یا تصمیم دارند بمانند. همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ایم، افرادی که در حال فرار هستند باید بتوانند با امنیت کامل این کار را انجام دهند و اگر تمایل به بازگشت دارند، امکان بازگشت آنان نیز باید فراهم شود، مشروط به شرایط.

او ادامه داد: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه همچنین بار دیگر بر ضرورت فوری دسترسی مردم به کمک‌های انسانی و خدمات اولیه تأکید کرده است، چه آنهایی که ناحیه را ترک کرده‌اند و چه آنهایی که در محل باقی مانده‌اند. محموله‌های امدادی باید از تمام گذرگاه‌ها و مسیر‌های موجود وارد غزه شوند. ما و شرکای بشردوستانه‌مان نیازمند دسترسی امن، باثبات و پایدار برای رساندن کمک‌ها در مقیاس وسیع به مردمی هستیم که در شرایطی بسیار بحرانی قرار دارند.

معاون سخنگوی سازمان گفت: از سوی دیگر، همکاران ما در حوزه سلامت هشدار داده‌اند که نزدیک به نیمی از بیمارستان‌ها و بیمارستان‌های صحرایی نوار غزه در شهر غزه مستقر هستند و این مراکز، حدود ۴۰ درصد ظرفیت تخت‌های بستری کل نوار غزه را در اختیار دارند. گسترش عملیات نظامی در این منطقه، می‌تواند سامانه درمانی ازهم‌پاشیده‌ی غزه را بیش از پیش فلج کند.

گروسی اضافه کرد: در جنوب غزه، بسیاری از مراکز درمانی با چندین برابر ظرفیت مجاز خود مشغول به کار هستند. سازمان‌های بهداشتی تاکید می‌کنند که دسترسی به خدمات درمانی باید فوری احیا شود تا از افزایش مرگ‌ومیر‌های قابل پیشگیری جلوگیری شود.

نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، صبح امروز (جمعه) اعلام کرد که شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.

آی پی سی همچنین پیش‌بینی کرد که قحطی ظرف چند هفته به دیر البلح و خان یونس گسترش خواهد یافت.

نهاد‌ها و آژانس‌های سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی هشدار دادند که قحطی جان انسان‌ها را در غزه گرفته است و خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و آتش‌بس شدند و تاکید کردند که کودکان در معرض خطر شدید گرسنگی هستند.

بیانیه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP)، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO) پس از اعلام قحطی در استان غزه توسط نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) منتشر شد، استانی که یکی از پنج منطقه نوار غزه است، جایی که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

منبع: ایرنا

