باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - قانون سقف قرارداد هم این روزها به مناقشه در فوتبال ما تبدیل شده است و خیلی از باشگاهها این قانون را دور میزنند تا بتوانند قرارداد بازیکنان خود را ثبت کند.
محمدرضا کشوری فرد دبیر سارمان لیگ هم چند روز پیش اعلام کرد که صددرصد باشگاهها سقف قرارداد را رعایت نکردند و اگر این موضوع اثبات شود با متخلفین برخورد میکنیم.
کشوری فرد در حالی این موضوع را مطرح کرده است که خودش هم میداندقانون سقف قرارداد ضمانت اجرایی ندارد و خیلی از باشگاهها با تشکیل شرکت صوری و یا دادن چک به بازیکنان قرار دادشان را اصلاح کردند.
باشگاه پرسپولیس هم چند روز پیش به علت عبور از سقف قرارداد نتوانست قرارداد بازیکنان جدید خود را ثبت کند، اما مالک باشگاه با دادن چک به بازیکنان از مشکل را حل کرد.
آرش شکرریز وکیل بین المللی ورزشی درباره قانون سقف قرارداد را چطور ارزیابی میمی کند، اظهار کرد: باید به باشگاهها میگفتند چقدر شما میخواهید هزینه کنید و آن باشگاهها هم رقم هزینه کرد خود را میگفتند و قراردادها به صورت درست ثبت میشد و چک هم باشگاه به بازیکنانش نمیداد که بعدا مالیات هم ندهد.
او افزود: همه باشگاهها به بازیکنان خود چک دادند و مالیات این مبالغی که به صورت چک به بازیکنان دادند چه میشود؟ اینطور که مشخص است همه باشگاهها فرار مالیاتی انجام دادند.
شکرریز درباره اینکه اظهارات کشوری فرد دبیر سازمان لیگ مبنی بر دور زدن قانون سقف قراردادها توسط همه باشگاهها را چطور ارزیابی میکند، گفت: بله، همه باشگاهها قانون سقف قراردادها را دور زدند.
شکر ریز گفت: داستان سقف قرارداد این است که در تمام دنیا این موضوع وجود دارد و باشگاه منچستر سیتی بیشتر از باشگاه ساوتهپتون هزینه میکند. یکی از ۹ بند صدور پروانه حرفهای این است، که باشگاه شما اگر سودده نیست، نباید زیان ده باشد و هزینه و درآمد برابر باشد. سازمان لیگ اشتباه متوجه شده و تعریف سقف قرارداد اشتباه است، چون توالی فاسد رخ میدهد و قرارداد بازیکنان ۴ باشگاه مطرح فوتبال کشورمان طوری بسته میشود که اولا مالیاتشان پرداخت نمیشود، چون مقیاس دریافت مالیات از قرارداد بازیکن در سازمان لیگ در نظر گرفته میشود.
او افزود: اگر فدراسیون فوتبال میخواست الزامات AFC را انجام بدهد باید این کار را انجام میداد که به باشگاهها میگفت که چقدر هزینه میخواهید بکنید و آنها میگفتند که هزار میلیارد تومان میخواهیم هزینه کنیم و به آنها میگفت اگر شما میخواهید سال آینده پروانه حرفهای دریافت کنید باید تراز نامه مالی تان زیان ده نباشد به اندازه پولی که هزینه میکنید برای ما تراز نامه مالی بیاورید. حالا اگر این تراز نامه مالی میخواهد از حق پخش، اسپانسر، ترانسفر بازیکن و فروش پیراهن باشد. اشتباهی که فدراسیون فوتبال مرتکب شده این است که به جای اینکه به باشگاهها بگوید تراز نامه مالی بیاورند تا زیان ده نباشند، سقف قرارداد تعیین کرده است. این قانون را یک بار امتحان کردند و توالی فاسد رخ داد و مشکلاتی را درست کرد. شما نباید به باشگاهها بگویید که چقدر هزینه کنند بلکه باید بگویید که ۱۰۰۰ میلیاردی که هزینه کردید باید سال آینده تراز نامه مالی مثبت به ما ارائه کنید. هم قرارداد بازیکنان در سازمان لیگ ثبت میشد و هم با دادن چک قانون سقف قرارداد را دور نمیزدند و هم مالیات قرارداد گرفته میشد. به هر حال افراد متخصص در فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده نیستند.
شکر ریز درباره اینکه دبیر سازمان لیگ بیان کرده که قانون سقف قرارداد در همه جای دنیا وجود دارد، گفت: بله، در همه جای دنیا به باشگاهها میگویند که بیلان یا همان تراز نامه مثبت مالی ارائه کنید نه اینکه سقف قرارداد تعیین کنند و بگویند ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر شما نمیتوانید هزینه کنید که در نهایت باشگاهها هم قانون را دور بزنند. اگر شما میخواهید فصل بعد پروانه جرفهای بگیرید باید درآمد شما با هزینه تان بخورد وگرنه به شما پروانه حرفهای نمیدهیم.
شکر ریز درباره اینکه تیم فوتبال تراکتور با ۷۰۰ میلیارد تومان بیشترین سقف قرارداد را دارد، گفت: باشگاه تراکتور با ۴، ۵ بازیکن سقف قرارداد را رد کرده است. این اشتباه است و باید به باشگاهها میگفتند که تراز نامه مثبت ارائه کنند. اگر مبالغ قرارداد را به همان رقمهای واقعی ثبت میکردند هم مالیات قراردادها پرداخت میشد ک حقوق دیگران تضیع نشود و هم اینکه باشگاهها موظف میشدند به اندازه هزینه شان درآمدزایی هم کنند.
وکیل بین المللی ورزشی درباره اینکه قدرت بازدارنگی در مورد دور زدن سقف قرارداد وجود دارد، گفت: نه، اگر به باشگاهها میگفتند که شما باید تراز نامه مالی مثبت بیاورید در آن صورت قدرت بازدارنگی وجود داشت. ضمانت اجرا وقتی صورت میگیرد که وقتی باشگاهی میخواهد پروانه حرفهای بگیرد در صورتی که هزینه اش با درآمدش همخوانی نداشت نمیتواند پروانه حرفهای دریافت کند. در دوره ریاست علی کفاشیان، تراز نامه مالی مثبت برای باشگاهها در نظر میگرفتند تا مجو. ز حرفهای بگیرند و این اشتباه بود. خودشان هم بعدا گفتند که ما این کار را کردیم و تراز نامه مالی جعل شده بود. مسئلهای که مطرح شده این است که اینها به جای اینکه به باشگاهها بگویند تراز نامه مالی ارائه کنید و زیان ده باشید سال بعد به شما پروانه حرفهای نمیدهیم، این حرف منطقیتر بود تا اینکه سقف قراردادی تعریف کنند که همه از آن فرار کنند.