مدیر امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف گفت: ترم جدید دانشگاه صنعتی شریف از ۲۹ شهریور آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مرتضی امینی، مدیر امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: ترم جدید دانشگاه صنعتی شریف از ۲۹ شهریور آغاز می‌شود.

مدیر امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف با بیان این که  پس از اعلام نتایج کنکور بلافاصله دانشجویان جدید ثبت‌نام می‌شوند؛ افزود: زمان کلاس بندی دانشجویان ورودی جدید به دلیل اعلام نشدن نتایج هنوز مشخص نیست اما  پیش بینی می‌شود هفته دوم مهر نتایج اعلام شود.

مرتضی امینی ادامه داد: پس از اعلام پذیرفته شدگان این دانشگاه، ما یک هفته زمان برای انجام امور ثبت نام و برنامه‌های‌ اولیه مربوط به ورودی های جدید نیاز داریم.

مدیر امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: پیش بینی می‌شود دانشجویان ورودی جدید دانشگاه صنعتی شریف ۲۶ یا ۲۷ مهر وارد کلاس‌های درس شوند.

دانشگاه شریف ، ورودی جدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تو ایران و تهران فقط دانشگاه شریف وجود داره؟!!!!
۰
۰
