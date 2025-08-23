باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - یک ماهی می‌شود که زمان برداشت خرما از نخلستان‌های نهبندان فرا رسیده است؛ فصلی به نام خرما پزان.

دهسلم یکی از مناطقی است که در آن خرما به وفور یافت می‌شود و به دلیل قرارگیری در ارتفاع ۹۰۰ متری از سطح دریا و رطوبت کم، دمای هوا بالا می‌رود که کیفیت محصول را بیشتر می‌کند.

پیش بینی می‌شود امسال هزار تن خرما در این شهرستان برداشت شود.

یکی از کشاورزان شهرستان نهبندان گفت: خرماپزون یا همان خرما پزان از ابتدای مرداد آغاز شده و تا اواخر مهر ادامه دارد.

او با اشاره به گرمای هوا در این زمان افزود: این گرما برای محصول خرما خاصیت دارد، زیرا هم کیفیت آن را بالا می‌برد هم به رسیدن هر چه بیشتر خرما کمک می‌کند.

جهان بین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان بیان کرد: ۳۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به نخلستان‌های خرما اختصاص دارد.

او تصریح کرد: از این میزان ۲۶۰ هکتار بارور و ۴۵ هکتار نیز غیربارور است.

جهان بین در خصوص ارقام خرمای این شهرستان نیز گفت: کبکاب و زاهدی ۲ نوع خاص خرما در این شهرستان است و انواع دیگری نیز از آن وجود دارد.